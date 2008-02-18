شعر امروز به صداقت و صلابت بیشتر احتیاج دارد تا ژست روشنفکری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هاشم اکبریانی دبیر جایزه در ابتدای مراسم گفت: متاسفانه به دلیل نبود امکانات و فضای مناسب در برگزاری جایزه امروز علیرضا طبایی به جای اینکه میهمان ما باشد میزبان ما شده است در حالی که طبعا بهتر بود ما میزبان بودیم.

وی افزود: علیرضا طبایی حق زیادی به گردن جامعه شعری ما دارد و باید به شکل شایسته تری از وی تقدیر به عمل می آمد. از ابتدای شکل گیری جایزه شعر خبرنگاران نگاه ما به این جایزه طوری بود که اشعار شاخص که از دید جامعه مخاطب پنهان مانده اند مورد توجه قرار گیرند. امسال این افتخار نصیب ما شد که کتاب شعر علیرضا طبایی انتخاب شود.





علیرضا طبایی - شاعر برگزیده جایزه شعر خبرنگاران

سپس علیرضا طبایی شاعر برگزیده جایزه در سخنانی گفت : حرکت دست اندرکاران جایزه شعر خبرنگاران در حمایت از شعر و ادبیات این مملکت قابل تحسین است. محمد هاشم اکبریانی و سایر همکارانش پایه گذار حرکتی شایسته بوده اند. از سوی دیگر اهمیت این جایزه برای من دو چندان است زیرا جایزه مربوط به هیچ سازمان و نهادی نیست و به شکل خودجوش برگزار می شود.

طبایی ادامه داد : نفس آمدن به منزل شاعر برگزیده جشنواره می تواند مبنای یک حرکت پسندیده باشد. بنابراین خوشحالم که پس از 50 سال فعالیت در عرصه شعر و ادبیات امروز کتاب خود را در میان کتاب آثار جوانان و نسلهای تازه می بینم. فکر می کنم امروز به نقطه ای رسیده ام که اشعارم با گذشت زمان دچار تحجر و ایستایی نشده است. این جایزه از سوی کسانی به من اهدا می شود که آن را به شکل مردمی و خودجوش برگزار کرده اند. مسلما برگزاری مداوم این جایزه می تواند در بهبود شعر نقش داشته باشد.

علیرضا بهنام یکی از داوران جایزه شعر خبرنگاران نیز تصریح کرد: امیدوارم این جایزه موجب خوانده و دیده شدن کارهای شاعران باشد. شاعرانی امثال طبایی طی سالها کارهای ارزشمندی انجام داده اند.

علیرضا بهرامی دیگر داور حاضر در این مراسم هم درباره نحوه برگزاری جایزه گفت: در مجموع مایل بودیم امروز علاوه بر مراسم اهدای جایزه، نامزدها به شعرخوانی نیز بپردازند که این امر میسر نشد.

وی افزود: جایزه شعر خبرنگاران دارای دو ویژگی است . نخست اینکه مطلقا وابسته به ارگان خاصی نیست و مستقل برگزار می شود و دیگر اینکه به گرایشهای فکری خاصی در حوزه ادبیات و شعر تعلق ندارد زیرا گرایشهای خاص فکری در بسیاری موارد باعث اختلافات درون گروهی می شود. به هر حال ترکیب هیئت داوران باعث شد انتخاب از سلامت بیشتری برخوردار باشد. نهایت احترام به رای دیگران نیز از دیگر ویژگی این جایزه است. در شعر امروز بیشتر به صداقت و صلابت احتیاج داریم تا هرگونه ژست روشنفکری و این صداقت به خوبی در جایزه شعر خبرنگاران مشهود است.

بهرامی یادآور شد: ما احتیاج داریم شاعرانی را که منش و روش زندگی شان منطبق با آثارشان باشد به جامعه معرفی کنیم و خوشحالم که امروز این انتخاب از طرف داوران صورت گرفته است. با توجه به اینکه اندیشه مطاعی قابل محاق و محدودیت نیست تصور می کنم جایزه شعر خبرنگاران اگر هم جایی برای برگزاری نیافت ماهیت وجودی آن به مخاطره نیفتاد.

در پایان مراسم لوح تقدیری از سوی هیئت داوران جایزه شعر خبرنگاران به علیرضا طبایی به خاطر مجموعه شعر "شاید گناه از عینک من باشد" تقدیم شد.

کتابهای تقدیری شعر خبرنگاران عبارت بودند از: مجموعه‌های شعر "تو - کجاست؟" از م. مؤید (حسین مهدوی) و "ساعت 10 صبح بود" سروده احمدرضا احمدی.