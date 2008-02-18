مسائل افغانستان باید در سطح منطقه ای حل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد کرزای در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره همچنین گفت که وضع امنیتی و مبارزه با مواد مخدر در این کشور رو به بهبودی است و روزانه این کشور شاهد کاهش تولید مواد مخدر است.

رئیس جموری افغانستان گفت: ما به اندازه کافی در دولت افغانستان تلاش کرده ایم و مبارزه در خصوص مواد مخدر موفقیت آمیز بوده و کاهش شدیدی در تولید آن دیده می شود.

وی همچنین در خصوص حمایت آمریکا از این کشور گفت که دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در آمریکا از این کشور حمایت می کنند.

کرزای در ارتباط با حضور آمریکا در عراق و تاثیر آن بر افغانستان گفت: به نظر من جنگ در افغانستان بسیار متفاوت از آن چیزی است که درعراق وجود دارد، اکثریت قاطع افغانها از حضور نیروهای بین المللی در این کشور حمایت می کنند.

وی اضافه کرد: نمی دانم که آیا این حضور آمریکا درعراق به ما کمک کرده یا آسیب زده، اما این نکته را می دانم که باید با مسئله افغانستان در داخل این کشور، منطقه و به ویژه در پاکستان برخورد کرد، که متاسفانه ما در پاکستان و افغانستان با مشکل مشابهی رو به رو هستیم و باید در مقابل افراط گرایی همکاری کنیم و جامعه بین المللی باید درکنار ما باشد.

وی خود را مردی توصیف کرد که شغل او ایجاب می کند که به قانون اساسی افغانستان احترام بگذارد و در عین حال تاکید کرد که فردی نیست که از زور استفاده کند اما بیش از آنکه به امنیت فردی فکر کند به امنیت تمامی افغانستان فکر می کند.

حامد کرزای همچنین درخصوص اظهارات خود در گذشته علیه کمک پاکستان به طالبان گفت: تروریسم به هر دو کشور آسیب های بدی زده، اما اکنون بین مردم افغانستان و پاکستان رابطه خوبی وجود دارد و ما گفتگوهای سازنده ای در دو بعد سیاسی و نظامی داشته ایم و من تمایل دارم انتخابات این کشور سبب خرسندی مردم آن شود.

کرزای در خصوص شرکت خود در انتخابات آتی ریاست جمهوری کشورش گفت که اظهار نظر در این باره خیلی زود است.