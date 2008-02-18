منتخبین نهایی جشنواره نشریات تجربی کانونهای مساجد کشور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد عبادی بعد از ظهر امروز در مراسم اختتامیه جشنواره نشریات تجربی کانونهای مساجد کشور گفت: منتخبین نهایی جشنواره نشریات تجربی کانونهای مساجد کشور دربخشهای سرمقاله، صفحه آرایی و لوگو، خبر، گفتگو، عکس، طنز نوشتاری و کاریکاتور، گزارش و بخش ویژه اتحاد ملی و انسجام اسلامی معرفی شدند.

وی با اشاره به این مطلب که بخش های سر مقاله و صفحه آرایی و لوگو نفر اول ندارند افزود: در صفحه آرایی و لوگو نشریه سلام سبز از استان مرکزی نفر دوم و انعکاس از خراسان رضوی مقام سوم را کسب کردند و در بخش سر مقاله نیز نشریه غدیر از کرمانشاه و ندای دوست از فارس به طور مشترک مقام دوم و نشریه ولایت از کرمانشاه رتبه سوم را کسب کردند.

عبادی با اشاره به برگزیدگان بخش گفتگو نیز گفت: نشریه موعود از فارس، با آسمانیها از قزوین و سایه طوبی از فارس موفق به کسب رتبه های اول تا سوم در این بخش شدند.

وی همچنین از نشریه لبیک خراسان رضوی و سنگ پا از قزوین به عنوان نفرات اول، دوم بخش طنز نوشتاری و کاریکاتور یاد کرد و افزود: در بخش خبر نیز نشریات محراب عشق از فارس در هوای دوست از خراسان رضوی و قائم (عج) از مازندران رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

دبیر سومین جشنوراه بزرگ جوانان مساجد کشور همچنین با اشاره به بخش عکس جشنواره نیز یاد آور شد: در این بخش محراب عشق از فارس مقام اول، صدای ارشاد از اصفهان رتبه دوم و ندای دوست از فارس مقام سوم را کسب کردند.

وی همچنین از انتخاب نشریات گلدسته، دین و دانش از خراسان رضوی و شهدای محراب از فارس به عنوان سه نشریه برتر بخش گزارش خبر داد.

در میان آثار رسیده به جشنواره نشریه گلبانگ مسجد از مازنداران، لبیک از خراسان رضوی، موعود از فارس، سلام سبز از مرکزی و محراب از بوشهر به عنوان پنج نشریه برتر جشنواره نشریات تجربی کانونهای فرهنگی مساجد کشور معرفی شدند و همچنین سر مقاله مدیر مسوول نشریه گلبانگ مسجد از مازندران به دلیل تاکید بر حفظ وحدت قومیتها با توجه به نشانه روی دشمنان بر اختلاف افکنی میان اقوام ایرانی قابل تقدیر و ستایش بود و آقای مصطفی قنبری برنده بخش ویژه اتحاد ملی و انسجام اسلامی جشنواره معرفی شد.