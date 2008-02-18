بازدید اعضای هیئت مدیره اتحادیه شرکت های قطار شهری کشور از متروی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید بازدید کنندگان از مرکز فرمان متروی تهران ، خط 4 حدفاصل دانشگاه تهران تا میدان شهدا ، خیابان پیروزی تا پایانه افسریه ، خط 2 حد فاصل ایستگاه جشنواره تا ایستگاه علم و صنعت و بخشی از خط 1 حدفاصل ایستگاه شهید همت تا ایستگاه میرداماد و در ادامه از کارگاه های در دست اجرای نیمه شمالی خط 1 حدفاصل خیابان میداماد، خیابان دکتر شریعتی تا میدان قدس دیدن کردند.

مهندس هاشمی مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه در این بازدید ضمن خوش آمدگویی به بازدیدکنندگان گفت: پروژه خط 4 از انتهای خیابان پیروزی (میدان شهید کلاهدوز) در شرق تهران آغاز و تا شهرک اکباتان (در غرب تهران) و به طول 20 کیلومتر با 20 ایستگاه طراحی شده و در حال ساخت است. این پروژه دارای 5 فاز است که مرحله اول فاز یک که عمدتا در زیر خیابان انقلاب قرار گرفته در اواخر سال جاری با 3 کیلومتر طول و 3 ایستگاه فردوسی ، دروازه دولت و دروازه شمیران افتاح خواهد شد.

براین اساس ایستگاه دروازه شمیران ایستگاه تقاطعی بین خطوط 2 و 4 و ایستگاه دروازه دولت نیز ایستگاه تقاطعی بین خطوط یک و 4 است.

در ادامه این بازدید در مسیر و کارگاه های قطعات خط 1 تا تجریش مهندس هاشمی افزود: مسیر توسعه شمالی خط یک به طول 8 کیلومتر با 6 ایستگاه با وجود مشکلاتی مانند تملک و اختصاص فضاهای مناسب برای تجهیز کارگاه و ساخت ایستگاه ها و هواکش ها در حال ساخت است این مسیر از ایستگاه میرداماد آغاز و به سمت بلوار میرداماد، خیابان شریعتی تا میدان قدس کشیده شده است.قابل توجه اینکه به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ترافیکی و موانع تاسیساتی این تونل ها کاملا از زیر ساخته می شود و برای ساخت تونل در کارگاه در 9 جبهه از روش اتریشی ایرانی استفاده شده است.همچنین برای ساخت ایستگاه ها سعی شده که سکوها از زیر و فضاهای مربوط به سالن فروش بلیت در کنار خیابان قرار گیرد.

هاشمی با توضیح در مورد بودجه تخصیصی توسط مجلس شورای اسلامی به قطار شهری های کلان شهرها و قدردانی از مجلس و دولت برای همکاری جهت ساخت چنین زیربناهایی در کلان شهرها از همه مدیران شرکت های قطار شهری خواست که برنامه ریزی جدی برای استفاده از بودجه راه اندازی حداقل بخشی از خطوط را دریافت کنند زیرا که هم اکنون نگاه مردم به این پروژه ها دقیق است و انتظار راه اندازی بخش هایی از قطار شهری ها را در کلان شهرها دارند.