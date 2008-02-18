متولیان فرهنگ و هنر کشور باید به وظایف خود درست عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد صادق مرکبی بعد از ظهر امروز در نشستی خبری در تالار کوهسنگی مشهد گفت: شهرداری عهده دار مدیریت شهری در تمام عرصه ها و شئونات است و باید در زمینه مسائل فرهنگی نیز نقش خود را به خوبی ایفا کند و مدیریتی را اعمال کند که باعث انسجام فرهنگی شود.

وی تصریح کرد: حوزه معاونت فرهنگی عرصه های زیادی را به خود اختصاص داده است و در امور ورزشی، گردشگری و تفریحی فعالیت های گسترده ای داشته است.

مرکبی افزود: از جمله فعالیتهایی که شهرداری مشهد انجام داده احداث 15 زمین ورزشی است که در چند روز آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت همچنین قرارداد با آموزش و پرورش در زمینه ورزش بانوان و قرار داد با سازمان گردشگری برای استفاده از فضاها صورت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: مشهد در زمینه مسائل فرهنگی، هنری، اجتماعی شاهد آسیبهای جدی و متعددی است و برنامه ریزیهای جدی برای رفع این آسیبها ضروری است.

مرکبی در رابطه با نشریه محلی شهرآرا نیز گفت: در تمام دنیا شهرداریها مجله ها و نشریات شهروندی دارند و این مجله ها جنبه اطلاع رسانی دارند و نه جنبه خبری، شهرآرا نیز جزء این نشریات است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: این نشریه ای شهروندی است و در آن اخبار سیاسی نوشته نمی شود که البته این نشریه مورد بررسی قرار گرفته و قرار است تحولات جدیدی در آن صورت گیرد.