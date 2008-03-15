اعلام جزئیات آیین نامه تحقیقات پایانی کارشناسی حوزه های علمیه خواهران

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین نامه که در 44 ماده و 16تبصره تصویب شده است علاوه بر بیان تشکیلات اجرایی این آیین نامه، نحوه تعیین انتخاب موضوع، استاد راهنما، تدوین تحقیق، نحوه ارزشیابی و مقررات پس از دفاع از پایان نامه تعیین شده است.

در فصل اول این آیین نامه با تعریف تحقیق پایانی، طلاب دارای مدرک دیپلم با گذراندن حداکثر 170 و حداقل 145 واحد و طلاب دارای مدرک سیکل با گذراندن حداقل 235 و حداکثر 260 واحد می توانند موضوع تحقیق پایانی خود را به شورای مدرسه پیشنهاد کند. اسامی افراد ملزم به انتخاب موضوع توسط معاونت آموزش مشخص و اعلام خواهد شد. حداقل زمان نگارش پایان نامه 5 ماه و حداکثر 12 ماه خواهد بود. زمان نگارش پایان نامه نباید از قالب حداکثر سنوات مجاز تحصیل خارج شود.

در فصل دوم معاون آموزش عهده دار تمامی امور اداری و اجرایی مربوط به تحقیقات اعلام شده و با تشکیل شورای تحقیق پایانی می توانند بخشی از وظایف خود را به این شورا که شامل مدیر مدرسه و معاونان آموزش، پژوهش، فرهنگی و دو نفر از اساتید برتر خواهد بود واگذار کند. بررسی و تصویب طرح اجمالی تحقیق، طرحنامه پژوهشی و دیگر موضوعات مرتبط با پایان نامه طلاب بر خی از وظایف این شورا خواهد بود.

در فصل سوم این آیین نامه شرایط انتخاب موضوع و تعیین استاد راهنما مشخص شده است، انتخاب یک موضوع تکراری با گذشت حداقل 5 سال بعد از گذشت نگارش پایان نامه اول، مجاز شدن انتخاب موضوعات هنری و فیلمنامه دینی به شرط رعایت ضوابط مرتبط برخی از شرایط تعیین موضوع تحقیق است. شروط و وظایف استاد راهنما بخش دیگر فصل سوم این آیین نامه است.

در فصل چهارم این آیین نامه، محقق موظف شده است پس از تصویب طرح اجمالی، حداکثر ظرف 45 روز به شورای تحقیق پایانی ارائه داده و این شورا موظف است ظرف 20 روز نظر خود را اعلام کند، متن تحقیق پایانی نیز نباید از 60 صفحه کمتر و از 180 صفحه بیشتر باشد.

در فصل پنجم نیز دفاع از تحقیق پایانی تنها پس از 180 واحد درسی برای طلاب دیپلم و 270 واحد برای طلاب سیکل مجاز اعلام شده است. زمان دفاع از پایان نامه باید حداقل 10 روز زودتر به اطلاع معاونت آموزش مرکز، منطقه مربوطه، هیئت داوران و طلبه برسد. نصب آگهی جهت اطلاع دیگر طلاب نیز حداقل 3 روز زودتر ضروری است. هیئت داوران هر پایان نامه را استاد راهنما، استاد ارزیاب و دبیر شورای تحقیق پایانی تشکیل می دهد.

امتیاز نهایی پایان نامه از 19 نمره توسط استاد داور با ضریب یک دوم، استاد راهنما یک دوم و دبیر شورا یک ششم تعیین شده و با نمره رعایت مقررات جمع نهایی خواهد شد. معیار تعیین امتیاز نیز نمره تحقیق بوده که نمره 18 تا 20 امتیاز عالی، 99/17 تا 16 خوب، 199/15 تا 14 متوسط، 99/13 تا 12 قابل قبول و کمتر از آن مردود اعلام خواهد شد.

در فصل آخر این آیین نامه، طلبه موظف شده است یک نسخه از تحقیق نهایی شده خود را به صورت تایپ شده حداکثر 2 ماه بعد از دفاع به منظور بایگانی به مدرسه محل تحصیل خود ارائه کند.