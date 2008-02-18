سرمربی تیم "ب" فردا معرفی خواهد شد / 71 بازیکن به اردو دعوت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بحث انتخاب سرمربی تیم "ب" و تعیین تکلیف این تیم یکی از مهمترین موارد دستور جلسه کمیته تیم های ملی طی روزهای اخیر بوده است. دراین خصوص تصمیماتی نیز اتخاذ شده که با انتخاب سرمربی این تیم به مرحله اجرا در می آید. از این کمیته خبر می رسد که به احتمال فراوان فردا سرمربی تیم ملی "ب" معرفی و رسما کار خود را در این تیم آغاز خواهد کرد.

مسئولان فدراسیون فوتبال طی روزهای اخیر تلاش زیادی برای انتخاب گزینه ای مناسب جهت هدایت تیم "ب" داشته و در این راستا مذاکراتی با برخی مربیان مطرح داخلی و خارجی داشته اند. مشغله مربیان کشورمان در تیم های باشگاهی و تمایل نداشتن آنها از فعالیت در این عرصه باعث شده تا بحث انتخاب سرمربی خارجی برای تیم "ب" ایران مدنظر کمیته تیم های ملی قرار گیرد.

گفته می شود در این خصوص مذاکراتی با یک مربی خارجی انجام و توافق نهایی با وی حاصل شده است که پس از امضا قرارداد رسما معرفی خواهد شد. ظاهرا این مربی سابقه فعالیت در تیم های کشورمان را نداشته و برای نخستین بار است که مسئولیت یکی از تیم های ایرانی را در دست می گیرد.

تقویت و توجه به تیم ملی و پشتوانه سازی برای این تیم یکی از اولویت های اصلی کمیته تیم های ملی جهت تشکیل تیم "ب" بوده است. به همین خاطر تصمیم بر آن است که اولویت در انتخاب بازیکن برای تیم "ب" با بازیکنان کمتر از 25 سال باشد.

به گفته یکی از نزدیکان فدراسیون فوتبال برای حضور در اردوی تیم فوتبال ب ایران 71 بازیکن دعوت خواهند شد که در پایان اردوی اول 27 بازیکن از این جمع خط خواهند خورد. ضمن اینکه این بازیکنان شامل نفراتی خواهند بود که به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت نشده اند.