دستگاه ورزش یکی از کم تخلف ترین دستگاههاست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی در دومین همایش بازرسان سازمان تربیت بدنی، از سازمان ورزش به عنوان سازمانی مردمی نام برد و گفت: با توجه به گستره وسیع کار سازمان تربیت بدنی، این دستگاه نسبت به سایر سازمان ها در کارنامه فعالیت هایش تخلف کمتری مشهود است.

وی با بیان اینکه سازمان تربیت بدنی با آحاد مردم سر و کار دارد، امر بازرسی در این حوزه را بسیار حساس و دقیق توصیف کرد.

رحیمی در ادامه با اشاره به پیشگیری پیش از انجام تخلف، بر رازداری و حفظ اسرار دستگاههای دولتی به منظور صیانت از مصالح ملی توسط بازرسان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه بازرسی نیازمند قاطعیت است، تصریح کرد: با توجه به شرایط ویژه سازمان تربیت بدنی، بازرسان باید در تمامی ابعاد ار مصالح این سازمان حفاظت کنند.

رحیمی افزود: به عنوان مثال در هزینه کردن بودجه ای که از سوی دولت به سازمان تربیت بدنی و از سازمان به بخش های زیرمجموعه اختصاص داده می شود بازرسان باید دقت نظر داشته باشند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور مهمترین ضعف بازرسی در سازمان تربیت بدنی را نبود کنترل های داخلی اعلام کرد و گفت: باید سامانه کنترل داخلی در سازمان تربیت بدنی تقویت شود.

رحیمی اظهار داشت: مرکز بازرسی سازمان تربیت بدنی توسط یکی از کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به مهندس علی آبادی ارائه خواهد شد تا در خصوص مرتفع کردن ضعف ها اقدامات اساسی صورت گیرد.

وی با ابراز تاسف از درز بعضی از اطلاعات دستگاه ورزش به بیرون، گفت: این در حالی است که تخلفات صورت گرفته نسبت به تخلفاتی که در سایر دستگاهها صورت می گیرد بسیار کم اهمیت تر بوده است و متاسفانه برخی رسانه ها آن را خیلی بزرگ جلوه دادند.

رحیمی برافزایش دقت نظر بازرسان سازمان تربیت بدنی تاکید کرد و گفت: طبیعت ورزش همدلی و همراهی است اما هر جا که نیاز به برخورد وجود دارد بازرسان باید با قاطعیت با متخلفان برخورد کنند.