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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۲۴

/جام حذفی فوتبال انگلستان/

منچستریونایتد به دیدار پورتسموث می رود / چلسی با بارنزلی روبه رو می شود

منچستریونایتد به دیدار پورتسموث می رود / چلسی با بارنزلی روبه رو می شود

تیم فوتبال منچستریونایتد که با برتری قاطع مقابل آرسنال به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای انگلستان راه یافته است، در این مرحله با پورتسموث دیدار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بی بی سی، قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای انگلستان برگزار شد و تیم های برتر حاضر در این مرحله حریفان خود را شناختند.

براین اساس، در حساس ترین دیدار مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای انگلستان تیم فوتبال منچستریونایتد در ورزشگاه اولد ترافورد به دیدار پورتسموث می رود.

برنامه دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای انگلستان به شرح زیر است:
* برنده دیدار شفیلد یونایتد - میدلزبورو - کاردیف سیتی
* منچستریونایتد - پورتسموث
* بریستول - وست بروم
* بارنزلی - چلسی

براساس اعلام اتحادیه فوتبال انگلیس دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های این کشور طی روزهای هشتم و نهم ماه مارس برابر هجدهم و نوزدهم اسفندماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 641216

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