به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم دکتر حسن بنیانیان رئیس حوزه هنری در سخنانی با گلایه از مظلوم ماندن بخش فرهنگ در میان تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، گفت: امروز این تحولات سیاسی و اقتصادی است که تحولات فرهنگی را رقم می زند حال آنکه بر اساس آرمانهای انقلاب قرار بود تحولات فرهنگی، تحولات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را رقم بزند. باید قدرتمندترین سازمانها در جوامع اسلامی سازمانهای مبتنی بر فرهنگ باشند.

وی افزود: ما به شدت نیازمند رمان و قصه خوب هستیم که در درون و محتوایش خاطرات انقلاب و عظمت آن درج شده باشد و باید در این حوزه بیشتر کار کرد. از سوی دیگر سینما و تئاتر ما هم با منابع دولتی زنده است و اگر یارانه ها قطع شود اثر زیادی از آن نمی ماند. ما باید با تمهیداتی رابطه ادبیات را با سینما و تئاتر تقویت کنیم و تقاضای اهالی تئاتر و سینما را متوجه قصه های انقلاب کنیم. با نقد هنرمندان هم مشکل حل نمی شود و باید مدیران دامن خود را از مشکلات پاک کنند.

سپس بیانیه هیئت داوران نخستین جایزه داستان انقلاب قرائت شد که در آن ضمن اشاره به بودجه 11 میلیون و 150 هزار تومانی جایزه، سهم رمان برگزیده 4 میلون تومان، سهم رمان برتر (دوم) 3 میلیون تومان، سهم رمان تقدیری 2 میلیون تومان، سهم داستان کوتاه برگزیده یک میلیون تومان، سهم داستان کوتاه برتر (دوم) 750 هزار تومان و سهم داستان کوتاه تقدیری هم 500 هزار تومان بود. ضمن اینکه وزارت ارشاد هم مبلغی به همین میزان (11 میلیون و 150 هزار تومان) در این جایزه شرکت کرد.

هیئت داوران نخستین دوره این جایزه در بیانیه خود همچنین با اشاره به نبود آثاری قابل قبول در میان آثار ارسالی، این امر را ناشی از برای دوره نخست جایزه طبیعی تلقی کرده و در نهایت هیچ کدام از 40 اثر راه یافته به دور دوم داوری را در حد برگزیده و برتر تشخیص نداد و جایگاه سه اثر منتخب را در حد تقدیر تشخیص داد. همچنین هیچ اثری در حد چاپ تشخیص داده نشد.

در پایان این بیانیه، هیئت داوران آثار و نفرات شایسته تقدیر را به شرح زیر معرفی کرد:

در بخش رمان، 1- سید محمد کاظم مزینانی (به خاطر رمان "سه گانه شاهانه") 2- سید هاشم حسینی (به خاطر رمان "اشک آخر") و 3- محمدعلی گودینی (به خاطر رمان تالار پذیرایی)

در بخش داستان کوتاه نیز تیمور آقامحمدی (به خاطر داستان کوتاه "شرکت در یک قتل دسته جمعی") مورد تقدیر قرار گرفت.

با تاکید هیئت داوران در این مراسم همچنین از عزت شاهی، احمد احمد و مرضیه حدیدچی (دباغ) چهره های مبارز انقلابی که در بند رژیم شاه شکنجه شدند و نیز محسن کاظمی به خاطر تدوین و تالیف خاطرات این مبارزان تقدیر به عمل آمد.