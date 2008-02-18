یک بز دوقلوی بزغاله و بره به دنیا آورد

صاحب این واحد دامداری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این بز در نخستین زایمان خود دو قلوی بز و گوسفند را سالم زاییده است.

رحمت داودی افزود: تاکنون هفت روز از عمر این دوقلوهای ناهمسان می‌گذرد و هر دو در سلامت کامل به سر می‌برند.

رئیس اداره دامپزشکی آمل نیز با نادر خواندن این پدیده گفت: این عمل بی‌سابقه به احتمال زیاد در اثر وقوع یک لقاح هیبریدی صورت گرفته است.

حسین نظری با اشاره به اینکه احتمال سقط جنین بره‌ها تا 60 روزگی در رحم بز مادر وجود داشت، خاطر نشان کرد: این بره در کنار یک بزغاله از یک ژنتیک عقیم و نابارور سالم به دنیا آمده است.

وی در پایان گفت: جواب آزمایشات تکمیلی روی این دوقلوهای ناهمسان تا دو ماه آینده اعلام می شود.

