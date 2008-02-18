  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۴۷

دیدار تیم های ذوب آهن و ملوان از هفته بیست و دوم به تعویق افتاد

طبق اعلام دبیر سازمان لیگ برتر، دیدار تیم تیم های ذوب آهن اصفهان و ملوان بندرانزلی در هفته بیست و دوم با دو روز تاخیر برگزار می شود.

آلبرت گرگوریان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه ریزی جدید سازمان لیگ برتر ضمن بیان خبر فوق افزود: با توجه به اینکه دیدار عقب افتاده تیم های ملوان بندرانزلی و ذوب آهن اصفهان ساعت 13:30 دقیقه عصر فردا در ورزشگاه تختی انزلی برگزار می شود، دیدار این دو تیم در هفته بیست و دوم با دو روز تاخیر برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: براین اساس دیدار تیم های ذوب‌ آهن برابر برق شیراز و ملوان بندرانزلی با مس کرمان روز یکشنبه پنجم اسفندماه و در همان مکان و ساعت پیشین برگزار خواهد شد.

دبیر سازمان لیگ برتر همچنین خاطر نشان کرد که سایر دیدارهای هفته بیست و دوم طبق برنامه اعلام شده در روزهای اول و سوم اسفندماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 641222

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها