سالانه 12 هزار کنتور آب در مازندران تعویض می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی سلیمی عصر دوشنبه در جلسه آب، کشاورزی و منابع طبیعی مازندران در محل استانداری افزود: با خرید و تعویض کنتورها میزان کنتورهای خراب در پایان سال 87 صفر خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آبفای مازندران یادآور شد: 11 میلیارد ریال برای خرید کنتور های خراب و بقیه اعتبارات نیز صرف خرید اقلام نصب انشعاب می‌شود.

سلیمی اظهار داشت: آثار منفی خرابی کنتورهای آب به دلیل پایین بودن منابع درآمدی، تکلیفی بودن تعرفه‌ها، فاصله زیاد با قیمت تمام شده با قیمت فروش آب موجب عدم توانایی مالی شرکت در تامین کنتورهای مورد نیاز می‌شود.

وی اذعان داشت: همه ساله حجم زیادی از آب استحصال شده به دلیل خرابی کنتور قابل شناسایی نبوده و این امر شرکت آب و فاضلاب را برای تامین آب شهرها و مدیریت مصرف با چالش مواجه می کرد.

سلیمی با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح 20 میلیارد ریال اعتبار نیاز است تصریح کرد: در اجرای این طرح 600 هزار کنتور خراب آب مشترکان شهری تعویض خواهد شد.