برگزاری همایش بین المللی نقش آموزش، فرهنگ و ارتباطات در تحکیم انسجام اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر غلامرضا کریمی دبیر کل کمیسیون ملی آیسسکو در جمهوری اسلامی ایران و مدیر کل دفتر هماهنگی های علمی و بین المللی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به حضور مقام های عالی رتبه علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی و سازمان آیسسکو در این همایش گفت: از مجموع 417 مقاله رسیده به دبیرخانه، 28 مقاله در همایش ارائه خواهد شد.

وی افزود: همچنین 90 چکیده مقاله پذیرفته شده که به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی تهیه شده در همایش ، بین شرکت کنندگان توزیع خواهد شد.

گفتنی است ، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم افتتاحیه همایش حضور خواهند یافت.

این همایش با همکاری سازمان آیسسکو و چند سازمان و دستگاه داخلی به مناسبت نامگذاری سال 1386 به نام سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی از جانب حضرت آیت الله خامنه ای، مقام معظم رهبری و با حضور نمایندگان بیست و چهار کشور اسلامی برگزار می شود.