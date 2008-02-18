60 درصد ابلاغهای مجتمع خانواده شیراز الکترونیکی صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالنبی نجیبی عصر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح ابلاغ الکترونیکی در حال حاضر با چهار روش انجام می شود، افزود: کیوسک اطلاع رسانی، پست الکترونیکی، پیامک و انتشار در سیات دادگستری از جمله روش های ابلاغ الکترونیکی است.

وی تصریح کرد: ابلاغ الکترونیکی داوطلبانه و اختیاری است و افراد می توانند با پر کردن فرمهای ویژه تمایل خود را نسبت به ابلاغ از این طریق اعلام کنند.

معاون قضایی دادگستری فارس ابلاغ الکترونیکی را گامی موثر در جهت کاهش اطاله دادرسی دانست و عنوان کرد: در حال حاضر این شیوه در دادگستری استان در حال استفاده بوده و در مجتمع هفت گانه شیراز نیز کیوسک های اطلاع رسانی راه اندازی شده است.

نجیبی ادامه داد: این کیوسکها شامل سه لینک اصلی حاوی اطلاعات ارشادی و معاضدتی و اطلاعات پرونده بوده و افراد می توانند با لمس هر یک از این لینک ها نسبت به چگونگی اقامه دعوی، آدرس واحدهای قضایی، اخطاریه و احظاریه و مسیر پرونده خود را مشاهده کند.