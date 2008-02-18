شناسایی سه هزار هیئت مذهبی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زرقانی عصر دوشنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی استان در بابل افزود: این اداره ‌کل برنامه های مختلفی در زمینه‌های فرهنگی، قرآنی و دینی در حال اجرا دارد که از جمله آنها شناسایی هیئت‌های مذهبی در سطح شهرستان‌ها و ثبت آنها در بانک اطلاعات است.

وی اظهار داشت: مسئولان هیئت‌های مذهبی به منظور حفظ و تعلیم شعائر دینی با برگزاری همایش در سطح شهرستان‌ها و تشکیل شورای هیئت مذهبی در جهت ترویج فرهنگ دینی فعالیت می‌کنند.

زرقانی هدایت و نهادینه کردن فعالیت‌های هیئت‌های مذهبی با محور اندیشه‌های دین مبین اسلام را از وظایف این سازمان عنوان کرد.

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران تصریح کرد: ساماندهی مداحان به منظور هماهنگی بیشتر در استان در حال انجام است.

مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان نیز در این نشست از تخصیص ‪ ۱۵۰‬میلیون ریال اعتبار به ‪ ۱۵‬باب مسجد فعال در مازندران خبر داد و گفت: این اعتبار در اختیار هیات امنای مساجد استان قرار گرفت.

حجت الاسلام محمد رمضانی افزود: تعداد مساجد فعال و محوری در مازندران ‪ ۱۵‬باب است که نسبت به سال گذشته ‪ ۹‬باب افزایش یافته است و مبلغ تخصیصی فقط در امور فرهنگی و تبلیغی هزینه خواهد شد.

