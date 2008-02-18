شناسایی سه هزار هیئت مذهبی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زرقانی عصر دوشنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی استان در بابل افزود: این اداره کل برنامه های مختلفی در زمینههای فرهنگی، قرآنی و دینی در حال اجرا دارد که از جمله آنها شناسایی هیئتهای مذهبی در سطح شهرستانها و ثبت آنها در بانک اطلاعات است.
وی اظهار داشت: مسئولان هیئتهای مذهبی به منظور حفظ و تعلیم شعائر دینی با برگزاری همایش در سطح شهرستانها و تشکیل شورای هیئت مذهبی در جهت ترویج فرهنگ دینی فعالیت میکنند.
زرقانی هدایت و نهادینه کردن فعالیتهای هیئتهای مذهبی با محور اندیشههای دین مبین اسلام را از وظایف این سازمان عنوان کرد.
رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران تصریح کرد: ساماندهی مداحان به منظور هماهنگی بیشتر در استان در حال انجام است.
مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان نیز در این نشست از تخصیص ۱۵۰میلیون ریال اعتبار به ۱۵باب مسجد فعال در مازندران خبر داد و گفت: این اعتبار در اختیار هیات امنای مساجد استان قرار گرفت.
حجت الاسلام محمد رمضانی افزود: تعداد مساجد فعال و محوری در مازندران ۱۵باب است که نسبت به سال گذشته ۹باب افزایش یافته است و مبلغ تخصیصی فقط در امور فرهنگی و تبلیغی هزینه خواهد شد.
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