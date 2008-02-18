1620 واحد اقامتی و پذیرایی در خراسان رضوی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید حسینپور بعد از ظهر امروز در نشست کارگروه گردشگری این استان افزود: هزار و 620 واحد اقامتی و پذیرایی در خراسان رضوی وجود دارد که بیش از ۵۰درصد این مجموعهها با سطح اشغال بالا در مشهد فعالیت می کنند.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه سالانه ۲۰میلیون زائر و مسافر به خراسان رضوی سفر میکنند استان خراسان رضوی از جایگاه مناسبی در زمینه اماکن اقامتی و پذیرایی برخوردار است و ظرفیتهای بسیار بالایی برای سرمایهگذاری در این بخش وجود دارد.
حسین پور گفت: گردشگری از محورهای اصلی توسعه پایدار در خراسان رضوی به ویژه شهر مشهد و ساماندهی تورهای سیاحتی و تربیت نیروی انسانی در بحث گردشگری ضرورتهایی است که باید به آن توجه جدی شود.
معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار خراسان رضوی گفت: در سطح محورهای استان هم بیش از ۳۵تا ۴۰مجموعه پذیرایی میان راهی نیاز داریم که باید زمینه لازم برای ورود بخش خصوصی و سرمایهگذاری در این حوزه فراهم شود.
وی تصریح کرد: تقویت انگیزه سفر و سیر و سیاحت، راههای جذب حمایتهای مادی و معنوی، سرمایهگذاری در حوزه ساخت و ایجاد هتلها، رستورانها و توسعه این صنعت از طریق مشارکتهای مردمی، سازماندهی تورهای سیاحتی و استفاده از امکانات تبلیغی لازم و ضروری است.
وی در پایان افزود: جلب مشارکتهای خارجی و سرمایههای بخش خصوصی داخلی در این زمینه بسیار مهم است.
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