انتخابات ایران در فضایی سالم و رقابتی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری نکا در محل فرمانداری این شهرستان افزود: باید در صحنه انتخابات با تمام قوا و نیرو و تدارکات کامل وارد شده و حمایت همه جانبه خود را از نظام نشان دهیم.
وی خاطر نشان کرد: انتخابات باید در فضایی کاملا سالم و به دور از تشویش اذهان عمومی برگزار و نامزدها نیز باید صحنه انتخابات را یک صحنه رقابتی تخریبی ندانند بلکه با رفاقت و دوستی و منطق، رقابت تنگاتنگ با هم داشته باشند.
قناعت گفت: برای بیگانگان و افکار بیرونی و درونی نظام، مقبولیت نظام ما در راهپیماییها و انتخابات است و لازم است با حضور خود در انتخابات هشتم مجلس شورای اسلامی، نمایندگانی اصلح وارد مجلس نماییم.
وی اظهار داشت: نماینده مجلس در جامعه جنبه قانونگذار را داشته و تعیین کننده سرنوشت جامعه است.
فرماندار نکا نیز در سخنانی گفت: مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن مقبولیت نظام را افزایش دادند و با راهپیمایی با شکوه