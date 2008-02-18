400 هزار واحد صنفی در مشهد فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد پژمان بعد از ظهر امروز در جمع کارآفرینان عضو انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی افزود: ۸۵درصد درآمد شهرداری از محل عوارض صدور پروانه و تخلفات ساختمانی تامین میشود و ۱۵درصد دیگر بودجه شهرداری از عوارض نوسازی و عمران شهری، کسب و پیشه و عوارض فروش تولیدات صنایع تامین میشود.
وی گفت: بودجه سال آینده شهرداری مشهد ۶۳۰میلیارد تومان است که دولت در بخش عمران، شهرسازی و نظافت شهر مشهد تاکنون هیچ کمکی به این شهرداری نکرده است.
شهردار مشهد تصریح کرد: بر این اساس به ازا هر ۸/۵خانوار در این شهر یک واحد صنفی وجود دارد اما اصناف به طور سالانه تنها ۱۶میلیارد ریال عوارض به شهرداری مشهد میدهند.
شهردار مشهد ادامه داد: همچنین واحدهای صنعتی سالانه ۵۲میلیارد ریال عوارض تولید میپردازند که این درآمد در مقابل هزینه شهرداری ناچیز است.
وی افزود: برای درآمد شهرداری شرایط خوبی نداریم لذا راهی را که برای عمران، زیباسازی و شهرسازی در پیش گرفتهایم سخت و دشوار است.
محمد گلابگیر رئیس هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان هم در این نشست گفت: قبل از اجرای طرحهای عمرانی باید طرح را الگوسازی و برای آیندگان به گونهای ترسیم کرد که دوباره کاری نشود.
وی افزود: شهرداریها در فعالیت عمران شهری، طرحهای جامع و آیندهنگر را پیشبینی و اجرا نمیکنند.
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