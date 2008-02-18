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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۹:۳۷

400 هزار واحد صنفی در مشهد فعالیت می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار مشهد گفت: بیش از ‪ ۴۰۰‬هزار واحد صنفی فعال در مشهد وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد پژمان بعد از ظهر امروز در جمع کارآفرینان عضو انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی افزود: ‪ ۸۵‬درصد درآمد شهرداری از محل عوارض صدور پروانه و تخلفات ساختمانی تامین می‌شود و ‪ ۱۵‬درصد دیگر بودجه شهرداری از عوارض نوسازی و عمران شهری، کسب و پیشه و عوارض فروش تولیدات صنایع تامین می‌شود.

وی گفت: بودجه سال آینده شهرداری مشهد ‪ ۶۳۰‬میلیارد تومان است که دولت در بخش عمران، شهرسازی و نظافت شهر مشهد تاکنون هیچ کمکی به این شهرداری نکرده است.

شهردار مشهد تصریح کرد: بر این اساس به ازا هر ‪ ۸/۵‬خانوار در این شهر یک واحد صنفی وجود دارد اما اصناف به طور سالانه تنها ‪ ۱۶‬میلیارد ریال عوارض به شهرداری مشهد می‌دهند.

شهردار مشهد ادامه داد: همچنین واحدهای صنعتی سالانه ‪ ۵۲‬میلیارد ریال عوارض تولید می‌پردازند که این درآمد در مقابل هزینه شهرداری ناچیز است.

وی افزود: برای درآمد شهرداری شرایط خوبی نداریم لذا راهی را که برای عمران، زیباسازی و شهرسازی در پیش گرفته‌ایم سخت و دشوار است.

محمد گلابگیر رئیس هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان هم در این نشست گفت: قبل از اجرای طرحهای عمرانی باید طرح را الگوسازی و برای آیندگان به گونه‌ای ترسیم کرد که دوباره‌ کاری نشود.

وی افزود: شهرداریها در فعالیت عمران شهری، طرحهای جامع و آینده‌نگر را پیش‌بینی و اجرا نمی‌کنند.

کد مطلب 641247

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