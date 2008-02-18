امنیت اجتماعی در مازندران افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در جویبار، حجت الاسلام حسین طالبی عصر دوشنبه در حاشیه دیدار مردمی شهرستان به خبرنگاران گفت: در 10 ماهه سالجاری میزان ورودی پرونده به دادگستری استان یک درصد افزایش و ورودی به دادسراهای مازندران 6 درصد کاهش یافت.
وی خاطر نشان کرد: تاکنون هزار واحد شورای حل اختلاف در مازندران راهاندازی شده است.
طالبی عمده پرونده ها در محاکم قضایی شهرستانها را اختلافات بر سر مالکیت راضی عنوان کرد و اظهار داشت: مشکلات پروندهها بر اساس تقویم دادگستری مازندران دوشنبه هر هفته در شهرهای استان بررسی می شود.
رئیس کل دادگستری مازندران از آموزش اعضای شورای حل اختلاف در مازندران خبر داد و گفت: در آینده ای نزدیک شورای حل اختلاف به امکانات مورد نیاز تجهیز میشوند.
این مسئول در پایان بیشترین پروندههای قضایی مازندران را تصادفات اعلام و افزود: بر اساس توافق صورت گرفته با شرکت های بیمه حق بیمه وسائل نقلیه قبل از رسیدگی در دادگاه باید پرداخت شود تا مصدومان سریعتر به حقوق خود برسند.
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