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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۹:۵۱

امنیت اجتماعی در مازندران افزایش یافته است

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه آمارها موید این موضوع است که میزان جرائم در استان کاهش یافت، اظهار داشت: امنیت اجتماعی در مازندران افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در جویبار، حجت الاسلام حسین طالبی عصر دوشنبه در حاشیه دیدار مردمی شهرستان به خبرنگاران گفت: در 10 ماهه سالجاری میزان ورودی پرونده به دادگستری استان یک درصد افزایش و ورودی به دادسراهای مازندران 6 درصد کاهش یافت.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون هزار واحد شورای حل اختلاف در مازندران راه‌اندازی شده است.

طالبی عمده پرونده ها در محاکم قضایی شهرستان‌ها را اختلافات بر سر مالکیت راضی عنوان کرد و اظهار داشت: مشکلات پرونده‌ها بر اساس تقویم دادگستری مازندران دوشنبه هر هفته در شهرهای استان بررسی می شود.

رئیس کل دادگستری مازندران از آموزش اعضای شورای حل اختلاف در مازندران خبر داد و گفت: در آینده ای نزدیک شورای حل اختلاف به امکانات مورد نیاز تجهیز می‌شوند.

این مسئول در پایان بیشترین پرونده‌های قضایی مازندران را تصادفات اعلام و افزود: بر اساس توافق صورت گرفته با شرکت های بیمه حق بیمه وسائل نقلیه قبل از رسیدگی در دادگاه باید پرداخت شود تا مصدومان سریعتر به حقوق خود برسند.

کد مطلب 641251

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