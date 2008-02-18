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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۹:۴۶

اسامی داوران دیدار ملوان و ذوب آهن اعلام شد

کمیته داوران فدراسیون فوتبال غلامرضا جباری را به عنوان داور دیدار ملوان بندرانزلی و ذوب آهن اصفهان انتخاب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال غلامرضا جباری به همراه علیرضا کهوری و بابک داوری قضاوت دیدار ملوان بندرانزلی و ذوب آهن را برعهده خواهند داشت. همچنین فرزاد معبودی داور چهارم این مسابقه خواهد بود.

برپایه این گزارش، دیدار معوقه تیم های ملوان بندرانزلی و ذوب آهن اصفهان از هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر ساعت 13:30 دقیقه عصر فردا در ورزشگاه تختی انزلی برگزار می شود.

این دیدار قرار بود روز سه شنبه دوم بهمن ماه در ورزشگاه تختی انزلی برگزار شود اما به علت بارش برف شدید و نامساعد بودن شرایط جوی بندرانزلی به تعویق افتاد.

کد مطلب 641252

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