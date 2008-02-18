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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۹:۱۶

جشنواره استانی صنایع شهریار برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره میراث فرهنگی شهریار از برگزاری جشنواره استان صنایع و میراث فرهنگی شهرستان شهریار اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رضا رحیمی عصر امروز در کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهارداشت: در این جشنواره 100 غرفه از صنایع دستی و هنرهای تجسمی هنرمندان شهریار از اقوام استانهای مختلف کشور مانند کرد، لر، گیلک و ترک و ... در معرض دید بازدید کنندگان قرار می گیرد.

وی افزود: 30 درصد سهمیه این جشنواره مربوط به شهرستان شهریار و 70 درصد آن مربوط به سازمان میراث فرهنگی استان تهران است.

این مسئول از برگزاری همایش یک روزه شهریار شناسی در کنار این جشنواره خبر داد و خاطرنشان کرد: این همایش همزمان با سرسبزی دشت شقایقها به مدت یک هفته دهه اول اردیبهشت ماه برگزار می شود.

رحیمی از اختصاص اچعتبار هزار میلیون ریالی به این دو نمایشگاه خبر داد.

کد مطلب 641255

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