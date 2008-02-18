به گزارش خبرنگار مهر، در نشست برگزیدگان کتاب سال فلسفه که عصر امروز در انجمن حکمت و فلسفه ایران برگزار شد، دکتر حمید شهریاری، مؤلف کتاب "فلسفه اخلاق در تفکر غرب از دیدگاه السدیر مک اینتایر" درباره شکل‌گیری تألیف اثر خود اظهار داشت: آشنایی من با مک‌اینتایر به واسطه معرفی از سوی دکتر لگنهاوزن صورت گرفت که ایشان گفتند معرفی مک اینتایر می‌تواند برای تفکر ایرانی سخت مورد توجه واقع شود.

وی سپس به‌واسطه دریافت بورس تحصیلی که بابت تألیف این اثر نیاز داشت به انگلستان رفت و درآنجا با پیتر مک مایلر در منچستر که یکی از شاگردان مک اینتایر بود آشنا شد و مطالعات خود را درباب تألیف اثر خود آغاز کرد.

وی همچنین در ادامه سخنش به هنر مک اینتایر اشاره کرد که در تألیف اثرش متفکران غرب را از قرن 17 به بعد طرح کرده و آنها را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد، به طوری که ایرادات را منظم، طبقه‌بندی و به ترتیب تاریخی نظاممند می‌کند.

دکتر شهریاری به این سخن مک اینتایر اشاره کرد که یکی از ایرادات وارده به تفکر غرب این است که سخت دچار چالش شده و این کتاب اخلاق رو به اضمحلال رفته در غرب را مورد بررسی قرار داده است.

دکتر شهریاری همچنین به فصول کتاب اشاره کرد که عبارتند از: سنت ارسطویی در فلسفه اخلاق، عصر روشنگری و مدرنیسم، پسامدرنیسم و اصلاحات مک‌اینتایر.