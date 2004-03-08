حسين عليزاده " نينوا " را اجرا مي كند

مدير هنري اركستر زهي پارسيان در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: در نشستي كه با "حسين عليزاده" داشتيم،قرار شده است كه وي به همراه اركستر زهي پارسيان قطعه" نينوا" رابا تنظيم جديد اجرا كند. قرار بود كه اين برنامه ،خردادماه امسال برگزار شود، اما از آنجا كه آقاي عليزاده از ما فرصت خواستند، اين كنسرت را به اوايل پاييز موكول كرديم.

" مازيار ظهيرالديني" ادامه داد: در اين برنامه نوازنده مهمان ني " پاشا هنجني" نيز اركستر را همراهي مي كند وآقاي "عليزاده" هم تار خواهند زد.

وي در ادامه اين گفت و گو در مورد ديگر برنامه هاي اركستر زهي پارسيان گفت: براي كنسرت خردادماه مشغول تمرين روي رپرتوار جديدي از آثار "مندلسون"هستيم. در اين كنسرت قطعات" فرم كوارتت" و " قطعه اي براي اركستر زهي" را از " مندلسون" و " موسيقي كوچك شبانگاهي" را از " موتسارت" اجرا مي كنيم.