به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز در نشست «برگزیدگان کتاب فلسفه» که در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد، دکتر نجفقلی حبیبی، عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران درباره ویژگی‌های کتاب "شجره الالهیه" تألیف شهرزوری سخنرانی کرد.

دکتر حبیبی در سخن خود به 5 رساله کتاب اشاره کرد و گفت: رساله نخست کتاب به تقسیم علوم می‌پردازد که در مقدمه کوشیده‌ام تاریخ تقسیم علوم از زمان یونان باستان تا زمان شهرزوری را ارائه کنم. رساله دوم مربوط به مباحث منطقی است که مباحث منطقی زمان شهرزوری در آن مورد بررسی قرار می‌گیرند.

وی در ادامه به رساله سوم این کتاب اشاره کرد و گفت: رساله سوم در حکمت عملی و رساله چهارم در مورد طبیعیات است که فصل آخر این رساله از جهت اشتمال بر آرای مختلفی که در مورد طبیعیات تا زمان شهرزوری وجود داشته است اهمیت ویژه‌ای دارد.

دکتر حبیبی با اشاره به بخش بعدی کتاب در مورد الهیات از حیث اهمیت آن در مورد پرداختن بر اندیشه های اشراقی تأکید کرد و گفت: البته پیش از شهرزوری اندیشمندانی چون ابهری نیز به اهمیت شیخ اشراق تأکید کرده‌اند، اما این شهرزوری است که برای نخستین بار سهروردی را شیخ الهی می‌خواند و به شیوه‌ای ذوقی اندیشه‌های او را معرفی می‌کند.

دکتر حبیبی در پایان به نقش دکتر اعوانی و دکتر یوسف ثانی در دسترسی به منابع و ویراستاری کتاب اشاره کرد و گفت: این اثر، کتابی تحقیقی برای کسانی است که در سطوح عالی فلسفه و منطق تحقیق می‌کنند و البته میدان بحث برای اهل تحقیق باز است و با این کتاب شاید یکی از حلقه‌های مفقوده تاریخ فلسفه اسلامی گشوده شود.