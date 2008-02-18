آشنایی غربیان با خیام مخدوش است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز در نشست «برگزیدگان کتاب سال فلسفه» که در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد، دکتر مجدالدین کیوانی، مترجم کتاب «صهبای خرد، در معرفی زندگی و اندیشه های حکیم عمر خیام» اثر دکتر امین رضوی به معرفی این کتاب پرداخت.

دکتر کیوانی سخن خود را با تأکید بر این سخن که اهل فلسفه نیست و خیام او را به این روز پرداخته آغاز کرد و به معرفی مؤلف کتاب پرداخت و گفت: دکتر امین رضوی که دانش‌آموخته فلسفه در آمریکاست و در دانشگاه ویرجینیای واشنگتن استاد فلسفه و دین است، به دلیل عشق و قرابت فکری به نگارش کتاب «صهبای خرد» پرداخته است.

وی گفت: کتاب در یک مقدمه، هشت فصل، یک خاتمه و سه پیوست تنظیم شده است و مؤلف در مقدمه ضمن پرداختن به ابعاد مختلف شخصیت خیام، علت این امر را بزرگنمایی‌هایی می‌داند که مفسران خیام در مورد آثار او کرده‌اند. به‌گونه‌ای که تحقیقات خیام‌پژوهی از یکسو تحت تأثیررمانتیسم ویکتوریایی غرب و از سوی دیگر توسط عینکهای فرهنگی دینی و ایرانی تحت تأثیر قرار گرفته است. از این رو بهتر است به جای پرداختن به خیام اصیل به مکتب خیام بپردازیم.

دکتر کیوانی در ادامه گفت: مؤلف در فصل نخست کتاب به معرفی زندگی و آثار خیام می‌پردازد و فصل دوم به بازشناسی چهره مخدوش این حکیم ایرانی اختصاص یافته است. امین رضوی معتقد است که خیام یک لذت‌گرای اپیکوری نیست، بلکه عالمی مومن به خداست که البته هر چیزی را تعبدا نمی‌پذیرد.

وی در ادامه به زمینه اجتماعی و فرهنگی آثار خیام اشاره کرد و گفت: خیام در آخرین دوران آزادی فکری می‌زیسته و از بحثهای متکلمان دلزده می‌شده و محدودسازی ایشان را مورد نقد و ارزیابی قرار داده است.

دکتر کیوانی در مورد نسبت خیام به تصوف گفت: گروهی از خیام‌پژوهان در غرب و ایران چون سید حسین نصر و هانری موسه معتقدند که خیام صوفی بوده است، البته پیامهای رمزی و صوفیانه در آثار این حکیم ایرانی هستند، اما نمی‌توان او را وابسته به شیخ و خانقاه دانست.

وی پس از اشاره به بعد علمی این ریاضیدان، فیزیکدان و موسیقی‌دان ایرانی به تأثیر او در جهان غرب اشاره کرد و گفت: مهمترین کار در مورد ترجمه آثار خیام در غرب توسط ادوارد فیتز جرالد انگلیسی در سال 1859 صورت گرفت، البته فیتزجرالد رباعیات خیام را 5 بار ویرایش کرد. این تأثیر چنان بود که در سال 1882 باشگاه عمر خیام در انگلیس تاسیس شد.

دکتر کیوانی در پایان گفت: در امریکا، آلمان و فرانسه نیز بعداً باشگاههایی توسط هواداران خیام تأسیس شدند. امین رضوی در نتیجه‌گیری خود می‌کوشد خیام را از تهمت الحاد و خوش‌باشی به معنای عوامانه مبرا کند و چهره مخدوش او را پاک سازد.