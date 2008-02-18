«زمینه و زمانه پدیدارشناسی» بررسی زندگی یک سنت فکری است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز در نشست برگزیدگان کتاب سال فلسفه که در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد، سیاوش جمادی، نویسنده کتاب «زمینه و زمانه پدیدار شناسی» درباره دلایل نگارش این کتاب و اهمیت جریان پدیدارشناسی در فلسفه غرب به سخنرانی پرداخت.

سیاوش جمادی که به‌تازگی کتاب «هستی و زمان» نوشته مارتین هایدگر از او منتشر شده است، به اهمیت جایگاه سنت پدیدارشناسی در تفکر غرب پرداخت و گفت: این جریان مهم فلسفی در نیمه نخست قرن بیستم تاثیرات گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف علوم انسانی چون نقد ادبی، الهیات، هرمنوتیک، نظریه ادبی و روانکاوی داشته است.

مترجم «متافیزیک چیست؟» گفت: اگر بخواهیم از سنتهای مهم جریان غربی سخن بگوییم، باید از یکسو به سنت چپ مارکسی-هگلی و از سوی دیگر به سنت فلسفه تحلیلی اشاره کنیم. البته در این میان سنت پدیدارشناسی و فلسفه قاره‌ای سنتی است که من با آن آشنایی بیشتری داشته‌ام و از این رو به ترجمه و تألیف آثاری در این سنت پرداخته‌ام.

سیاوش جمادی سپس با اشاره به اهمیت تفکر در نگارش و ترجمه آثار فلسفی گفت: من اگر "هستی و زمان" را ترجمه کرده‌ام، نه به عنوان یک متن مقدس که به عنوان جدال با یک متن به آن پرداخته‌ام. هایدگر فیلسوف مهمی است که از زمان جمهوری وایمار تاکنون فلاسفه غربی نتوانسته‌اند به او بی‌توجه باشند و کسانی چون: اسلاوی ژیژک و میشل فوکو تحت تأثیر او بوده‌اند.

جمادی که پیش از این نیز کتاب «سیری در جهان کافکا» از او به عنوان کتاب سال معرفی شده بود، در معرفی کتاب «زمینه و زمانه پدیدارشناسی» گفت: در این کتاب کوشیده‌ام این سنت فکری را به صورت جریان فکری زنده‌ای معرفی کنم، یعنی آن را در زمینه کشمکش های فکری و سیاسی صورت گرفته در دهه‌های 1920 و 1930 ، مثل جدال با نوکانتیان و چپ ها و فجایع بعد از جنگ جهانی دوم، معرفی کنم.

وی گفت: در این کتاب سنت پدیدارشناسی از زمان فرانتس برنتانو تا هایدگر متقدم و متأخر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ضمن آنکه بخش مربوط به هوسرل آن خلاصه‌تر است. در نگارش کتاب کوشیده‌ایم زندگی و ماجرای عملی که در تاریخ گذشته و برآمدگاه و بالیدن گاه فیلسوفان را معرفی کنم.

جمادی در پایان گفت: کتاب معرفی یک سنت زنده گسترده فکری در غرب است و شاید با این کتاب انگیزه‌ای ایجاد کند تا تفکر در مسیر چالش برانگیزتری قرار گیرد.