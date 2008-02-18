دارندگان تسلیحات هسته ای باید خلع سلاح شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاریها، جرج شولتز وزیر خارجه آمریکا در سالهای 1982 تا 1989 که از وی به عنوان یکی از طراحان جنگ سرد نیز نام برده می شود درباره داشتن تسلیحات هسته ای می گوید:"داشتن این گونه تسلیحات در کل اشتباه است"

این سیاستمدار کهنه کار آمریکایی در مصاحبه اخیرش می گوید: این تسلیحات برای انسان های متمدن غیر قابل استفاده هستند و تکثیر و همچنین افتادن آنها به دست تروریستها هم خطرناک است و من فکر می کنم که مفهوم بازدارندگی را بدتر می کند.

وی با تاکید بر غیر اخلاقی بودن این تسلیحات افزود: حتی در زمانی که بازدارندگی متقابل در زمان جنگ سرد بر آن بود تا از ورود آمریکا و شوروی به جنگ ممانعت بعمل آورد این تسلیحات من را ناراحت می کرد.

شولتز می گوید: داشتن تسلیحات هسته ای یک مسئله برای کشورهاست، هر کسی که این تسلیحات را دارد دشمن بشریت به شمار می رود و باید از آنها خلاص شود.

لازم به ذکر است که آمریکا بیشترین تسلیحات هسته ای را در دنیا در اختیار دارد.