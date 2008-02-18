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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۲۰:۰۰

مردم سالانه حدود 120 میلیارد ریال به بسیج کمک می کنند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر جذب و هدایت کمکهای مردمی و نیروی مقاومت بسیج گفت: سالانه بین 80 تا 120 میلیارد ریال کمکهای مردمی نقدی و غیر نقدی با هدف تقویت بسیج انجام می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت دینی عصر امروز در همایش کمک یاران بسیجی منطقه مقاومت استان تهران اظهار داشت: هدف از برپایی چنین همایشهایی ترویج فرهنگی ایثارگری در بین مردم است.

وی افزود: در سالهای آینده مجمع خیرین بسیج در استانهای مختلف کشور ایجاد می شود و استانها نیز به تمامی شهرستانهای مرتبط حوزه خود ارتباط بر قرار می کنند.

همچنین در این مراسم امام جمعه شهرستان کرج بیان داشت: بسیج باید تقویت شود و بسیج را افرادی تشکیل دادند در خلوص پاکی و صلابت درایمان ضرب المثل هستند.

حجت السلام کازرونی عنوان کرد: میل به جاودانگی انسانها است که آنها به سمت کار خیر دست می دهد چرا که عقل چیزی را که بقا و جاودانگی داشته باشد را تحریک و چیزی که فنا و نیستی را در پی داشته باشد را مانع می شود.

کد مطلب 641287

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