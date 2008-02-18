شکست الشباب در حضور کاظمیان و مبعلی/ العین برابر الظفره پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از هفته دوازدهم مسابقات فوتبال باشگاههای امارات امشب با برگزاری دو دیدار پیگیری شد که طی آن تیم فوتبال الشباب صدرنشین این مسابقات در ورزشگاه خانگی برابر حتا قعرنشین با یک گل شکست خورد.

در این دیدار جواد کاظمیان و ایمان مبعلی 90 دقیقه در ترکیب ثابت الشباب حضور داشتند اما درخشش دورازه بان حتا مانع از گلزنی آنها شد. ضمن اینکه در دقیقه 83 داور مسابقه از خطای مسلم مدافع حتا روی کاظمیان به راحتی گذشت.

همچنین در دیگر دیدار امشب تیم فوتبال الظفره در ورزشگاه خانگی با نتیجه 2 بر یک مغلوب العین شد تا به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به تیم الوحده به رده نهم جدول رده بندی سقوط کند.

هفته دوازدهم مسابقات فوتبال باشگاههای امارات امشب با برگزاری دیدار الشارجه و النصر امارات به پایان می رسد.

جدول رده بندی:

1- الشباب 25 امتیاز

2- الشعب 24 امتیاز

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11- حتا 12 امتیاز

12- الامارات 8 امتیاز