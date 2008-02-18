المالکی و الهاشمی سازوکار ترمیم دولت عراق را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، دفتر طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق در بیانیه ای اعلام کرد: در نشست نوری المالکی و الهاشمی اوضاع سیاسی بررسی و درخصوص راههای مقدماتی برای مشارکت واقعی در قدرت و تصمیم گیری های کشور بحث و تبادل نظر شد.

الهاشمی موضع نخست وزیر عراق درقبال قانون اخیر عفو عمومی را ستود و توافق برای تشکیل کمیته ای به منظور نظارت بر عملکرد نهادهای اجرایی و قضایی با هدف تسریع در روند آزادی بازداشت شدگان صورت گرفت.

معاون رئیس جمهوری عراق همچنین به تمایل جبهه التوافق برای بازگشت به دولت عراق اشاره کرد.