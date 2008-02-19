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۳۰ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۲۱

بیشترین آثار تاریخی گچساران مربوط به دوران اسلامی است

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گچساران گفت: از 120 اثر تاریخی در شهرستان گچساران، 70 اثر ثبت شده که بیشترین آثار به ثبت رسیده در این شهرستان مربوط به دوران اسلامی است.

هژیر عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، اظهار داشت: در بسیاری از مناطق این شهرستان آثار تاریخی زیادی وجود دارد که تاکنون ناشناخته مانده است.

وی صخره خان ‌احمد، پل بریم، گنبد لیشتر، ده وه، دژسلیمان، پل خیری و محمدخان و چهارطاقی خیرآباد را از مهمترین آثار باستانی این شهرستان عنوان کرد و افزود: قدمت برخی از این آثار به دوران حکومت ساسانیان برمی‌گردد.

عزیزی بیان داشت: اثر تاریخی ده وه از قدیمی‌ترین آثار تاریخی این شهرستان است که قدمت آن به هزاره دوم قبل از میلاد مسیح می‌رسد.

وی عنوان کرد: گردنه شلال دون، سد کوثر، دشتک دیل، رود رونه، قلات گناوه، منطقه تفرجگاهی برابر و روستای تاریخی مارین از مهمترین تفرجگاه‌های گردشگری این شهرستان هستند.

عزیزی یادآور شد: در سال جاری بیش از یک میلیون نفر از تفجرگاه ها و اماکن مذهبی و تاریخی شهرستان گچساران دیدن کردند.

کد مطلب 641314

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