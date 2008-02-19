بیشترین آثار تاریخی گچساران مربوط به دوران اسلامی است

هژیر عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، اظهار داشت: در بسیاری از مناطق این شهرستان آثار تاریخی زیادی وجود دارد که تاکنون ناشناخته مانده است.

وی صخره خان ‌احمد، پل بریم، گنبد لیشتر، ده وه، دژسلیمان، پل خیری و محمدخان و چهارطاقی خیرآباد را از مهمترین آثار باستانی این شهرستان عنوان کرد و افزود: قدمت برخی از این آثار به دوران حکومت ساسانیان برمی‌گردد .

عزیزی بیان داشت: اثر تاریخی ده وه از قدیمی‌ترین آثار تاریخی این شهرستان است که قدمت آن به هزاره دوم قبل از میلاد مسیح می‌رسد .

وی عنوان کرد: گردنه شلال دون، سد کوثر، دشتک دیل، رود رونه، قلات گناوه، منطقه تفرجگاهی برابر و روستای تاریخی مارین از مهمترین تفرجگاه‌های گردشگری این شهرستان هستند .

عزیزی یادآور شد: در سال جاری بیش از یک میلیون نفر از تفجرگاه ها و اماکن مذهبی و تاریخی شهرستان گچساران دیدن کردند.