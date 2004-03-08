داروهاي مورد استفاده جانبازان ، اعتياد ايجاد نمي كند

دكتر عليرضا توكلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : اعتياد بين جانبازان و غير جانبازان تفاوتي ندارد و همانگونه كه مشكل اعتياد در اقشار مختلف كشور وجود دارد ، ممكن است در جانبازان نيز وجود داشته باشد.

وي در توضيح مشكل اعتياد برخي از جانبازان اظهار كرد : : يكسري از جانبازان به علت بيماري هاي جسماني و برخي مشكلات رواني دچار دردهاي مزمني هستند كه با داروهاي معمولي مسكن تسكين نمي يابند كه اين داروها از طريق دانشگاههاي علوم پزشكي تهيه و در كلينيك هايي به اسم كلينيك هاي درد با حضور متخصصان مختلف به بيماران تزريق مي شود.

دكتر توكلي افزود: البته سازمان جانبازان به شدت در صدد كنترل اعتياد جانبازان نيز هست و با خريد خدمت از كلينيك هاي موجود ترك اعتياد، اين مشكل را تا حدود زيادي رفع كرده است .

وي با اشاره به فعاليتهاي فرهنگي، اجتماعي كه اكنون براي جانبازان صورت مي گيرد، گفت: در صورتي كه كارهاي فرهنگي قوي تري انجام دهيم، مي توانيم خيلي از معضلات اجتماعي را كم كنيم، البته اينها در طرح در حال تدوين جامع مددكاري ديده شده است.

وي در مورد مشكلات رواني جانبازان نيز گفت : كسي نمي تواند منكر مشكلات روحي جانبازي كه دچار قطع عضو شده ، شود، ولي بحث مشكلات رواني جانبازان و اعتياد آنها، ربط زيادي به جانبازي آنها ندارد، اين مساله مي تواند به مشكلات اجتماعي كه آنها درگير آن هستند مربوط باشد، كه اين مشكلات با فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي ويژه قابل پيشگيري است.

دكتر توكلي در مورد وضعيت درمان جانبازان گفت: براي بررسي اين موضوع بايد وضع امروز جانبازان با قبل از سال 78 مقايسه شود، قبل از سال 78 اكثر جانبازان و خانواده هاي آنها تحت پوشش بيمه خدمات درماني بودند، كه در آن صورت هزينه هاي درماني آنها در قالب دفترچه پرداخت مي شد ، ولي هزينه هاي مازاد درمان آنها براي مجروحان زير 70 درصد فقط در زمينه موارد مربوط به مجروحيت پرداخت مي شد .

رييس گروه درمان سازمان جانبازان افزود: از سال 78 به بعد با رشد بودجه دولتي خدمات گسترده تري به جانبازان داده مي شود. مثلا براي تمام جانبازان 70درصد دفترچه بيمه خدمات درماني صادر شده و همين طور جانبازان 25 درصد به بالا و خانواده هاي آنها و بخش عمده اي از جانبازان زير 25درصد تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار گرفتند.

همچنين تمام خانواده جانبازان 25 درصد به بالا بيمه تكميلي دريافت كرده اند كه بر اساس آن هزينه درمان جانباز بدون هيچ سقفي در همه بيمارستانها توسط بيمه و هزينه درمان خانواده آنها تا سقف 2 ميليون تومان پرداخت مي شود.

وي افزود: در حال حاضر اكثر بيمارستانهاي درجه اول خصوصي تهران و استانها طرف قرار داد سازمانهاي بيمه اي هستند كه سازمان جانبازان نيز با آنها قرارداد امضا كرده است.

دكتر عليرضا توكلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : اعتياد بين جانبازان و غير جانبازان تفاوتي ندارد و همانگونه كه مشكل اعتياد در اقشار مختلف كشور وجود دارد ، ممكن است در جانبازان نيز وجود داشته باشد.