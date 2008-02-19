- یک روزنامه عراقی اعلام کرد: یک گزارش محرمانه انگلیسی از تلاش سازمانهای عربی و برخی ازکشورهای همسایه عراق برای ایجاد جنگ داخلی دراین کشور خبر داد.

- یک منبع آگاه اعلام کرد: شرکت نفتی توتال فرانسه درنظر دارد با برگزاری کنفرانسی مشکوک در پاریس، زمینه را برای بازگشت عناصر صدام به بازارهای نفتی فراهم کند.

- نصار الربیعی رئیس جناح صدر درپارلمان عراق با رد بازگشت این جریان به دولت عراق تصریح کرد: جریان صدر درحال حاضر مشغول رایزنی با همه گروه های عراقی است.

- 18 نظامی صهیونیست با تنظیم دادخواستی علیه فرماندهان خود اعلام کردند که فرماندهان آنان در سال 1971 از آنها مانند موش آزمایشگاهی استفاده می کردند.

-علامه محمد حسین فضل الله عالم برجسته لبنانی درباره فرصت طلبی رژیم اسرائیل از ناامنی داخلی درلبنان هشدار داد.

- رئیس سابق بخش لبنان درسازمان جاسوسی اسرائیل (موساد) با اشاره به اینکه اسرائیل و آمریکا مظنونان اصلی ترور "عماد مغنیه"هستند، دخالت فرانسه، آلمان وعربستان را بعید ندانست.

- هزاران فلسطینی درلبنان با برپایی تظاهراتی محاصره نوارغزه را محکوم کردند.

- انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی آغاز شد.

- استرالیا و آمریکا استقلال کوزوو را به رسمیت شناختند.

- براساس اولین نتایج غیر رسمی از انتخابات پارلمانی پاکستان، احزاب مخالف پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور پیشی گرفتند.