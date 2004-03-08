اختصاص191 ميليارد ريال اعتبار براي پرداخت وام اشتغال به مددجويان

دكتر سيد حسن علم الهدايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : كل بودجه سازمان بهزيستي براي پرداخت وام به مددجويان تحت پوشش اين سازمان در سال جاري مبلغ 10 ميليارد ريال بوده است كه خوشبختانه با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي اين اعتبار در سال 83 حدود 90 درصد افزايش خواهد يافت .

وي با بيان اينكه اين اعتبار بين حوزه توانبخشي و حوزه اجتماعي تقسيم مي شود ، اظهار داشت : 50 درصد اين اعتبار در امر اشتغال معلولان و 50 درصد ديگر در حوزه اجتماعي شامل خانواده هاي نيازمند و زنان سرپرست خانوار پرداخت خواهد شد .

دكتر علم الهدايي با بيان اينكه در سالهاي اخير كمبود بودجه موجب شده تا هر ساله تعداد زيادي خانواده پشت نوبت دريافت وام اشتغال باقي بمانند ، اظهار داشت : پيش بيني مي كنيم با اين مبلغ اعتبار بتوانيم وام اشتغال حدود 90 درصد مددجويان پشت نوبت را پرداخت كنيم البته سقف مبلغ پرداختي تا همان 3 ميليون تومان باقي مي ماند اما هدف اصلي ، پرداخت وام به تعداد بيشتري از كساني است كه پشت نوبت قرار دارند .