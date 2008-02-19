کود مورد نیاز برای کشت بهاره در استان کرمانشاه تامین شده است

خلیل حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: حدود 30 هزار تن کود مورد نیاز برای کشت محصولات بهاره کشاورزان استان از جمله ذرت و چغندر قند تامین شده و در حال حاضر در حال توزیع این کود بین شهرستانهای استان هستیم.

وی افزود: کار توزیع کود مورد نیاز برای کشت بهاره بین کشاورزان استان نیز از هفته آینده آغاز می شود و کشاورزان با مراجعه به مراکز خدمات می توانند نسبت به دریافت کود بر اساس توصیه های فنی کارشناسان اقدام کنند.

حیدری به کشاورزان توصیه کرد حتما آزمون خاک انجام دهند و بر اساس نتایج آن و توصیه کارشناسان فنی نسبت به مصرف کودهای شیمیایی اقدام کنند.

این کارشناس کشاورزی ادامه داد: میزان کودی که کارشناسان برای مصرف در هر هکتار توصیه می کنند از لحاظ فنی کاملا بررسی شده و کافی است و مصرف زیادتر کود باعث کاهش تولید، آلودگی محیط زیست، تخریب خاک و ... می شود.

وی در ادامه سهمیه سال جاری کود استان را حدود 200 هزار تن اعلام کرد و گفت: این میزان بطور کامل جذب و توزیع شده و خوشبختانه امسال شاهد کمبود کود در استان نبودیم.

حیدری در پایان با بیان اینکه هنوز سهمیه کود سال آینده استان اعلام نشده است، خاطر نشان کرد: چنانچه سهمیه کود سالانه استانهای زود مشخص و اعلام شود توصیه های فنی بهتری برای کشت های بهاره می توانیم داشته باشیم.