به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در سپاه که در همایش سراسری مسئولان دفاتر تائید و نظارت بر تبلیغات سپاه سخن می گفت، تصریح کرد: چرا مدعیان خط امام در دورانی که بیشترین اهانت ها به مقدسات و ارزش های اسلامی و انقلاب صورت گرفت سکوت اختیار کردند؟ چرا آنجا که تفکر امام تفکر طالبانی خوانده شد و فرهنگ شهادت خشونت طلبی نام گرفت لب به اعتراض نگشودند؟ مگر امام نفرمود " پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت شما نرسد"؟ پس چرا در برابر آن همه هجمه به ولایت فقیه سکوت کردند؟

نماینده ولی فقیه در سپاه ضمن تقبیح هر گونه اهانت به بیت شریف حضرت امام (ره) اصولگرایی را شالوده تفکر امام خمینی (ره) خواند وگفت : امروز اصولگرایی یک اندیشه و تفکر مبنایی است و سپاه پاسداران به عنوان حافظ انقلاب اسلامی و دستاوردها و ارزشهای آن از این اصل بنیادی حمایت می کند، این به مفهوم پشتیبانی از یک جریان وجناح خاص نیست چون شان وجایگاه سپاه بالاتر از آن است که وارد دسته های سیاسی شود.

حجت الاسلام سعیدی افزود: سپاه و بسیج در برابر دو قلمرو تکلیفی و ممنوعه قرار دارد که قلمرو ممنوعه ورود در حوزه احزاب و تشکل های سیاسی و حمایت از آنان و یا ورود احزاب و تشکل ها در حوزه سپاه است.

وی در تبیین قلمرو تکلیفی با اشاره به کلام امام (ره) در وصیت نامه ایشان که فرمودند "من زنده باشم و یا نباشم نگذارید انقلاب به دست نامحرمان و نا اهلان بیفتد" افزود: مواضع و عملکرد برخی از جریانهای فکری و سیاسی با توجه به مستندات، خارج از تفکر دینی و ناقض اصول مورد تاکید حضرت امام بوده است.

سعیدی افزود : وظیفه پاسداری از انقلاب ایجاب می کند جهت حرکت پاسداران و بسیجیان و نیروهای وفادار واقعی به خط امام و ولایت فقیه در همه عرصه های سیاسی به ویژه انتخابات به سمت نیروهای متعهد و متدین، انقلابی، شجاع، معتقد و ملتزم به اصول باشد و چنین جهت دهی دقیقا در راستای تحقق وصیت نامه حضرت امام (ره) است و چنین هدایتی قطعا مصداق تحزب و گروه گرایی نیست.

نماینده ولی فقیه در سپاه تاکید کرد: برداشت ها از فرمایشات حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب نباید یکسویه باشد و آنچه مایه تاسف است این است که برخی جریانات فکری و سیاسی که دنبال منافع خود هستند با برداشت گزینشی به بخشی از فرمایشات امام تمسک می کنند و بخش دیگر را مورد غفلت قرار می دهند .

وی افزود : از مراکزی که مسئولیت پاسداری همه جانبه از منویات حضرت امام را دارند انتظار است که با جامع نگری نسبت به مبانی فکری حضرت امام مانع اینگونه برداشت های گزینشی بشوند.

نماینده ولی فقیه در سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تک بعدی بودن مکتب ها و نظام های غربی خاطر نشان کرد که مکتب اسلام از جامعیت لازم برخوردار است ، یعنی روح و جسم، ماده و معنی و دنیا و آخرت انسان مورد توجه بوده و قانون اساسی جمهوری اسلامی که برخاسته از قرآن و سنت است از جامعیت لازم برخوردار می باشد.

وی در ادامه سخنان خود گفت : تحقق این جامعیت مستلزم توجه به آن در نظام برنامه ریزی و اجرا است و در بخش نظارت هم همانطور که به محیط زیست و تغذیه جسم انسان توجه می شود باید بر تغذیه روح و روان انسان توجه شود که متاسفانه در این زمینه مکانیزم و توجه لازم به عمل نمی آید.

حجت الاسلام سعیدی در پایان با تاکید بر جایگاه حساس سپاه و لزوم جامعیت نگری در برنامه ریزی ها افزود: نماینده ولی فقیه باید در سه حوزه آثار مکتوب، آثار هنری و آثار الکترونیکی نظارت کامل داشته باشد تا سلامت مجاری تغذیه فکری آحاد پاسداران و بسیجیان تضمین شود.