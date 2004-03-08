مجيد مظفري، مستند - داستاني "سبز دشت" را مي سازد

مجيد مظفري در گفت و گو با خبرنگار هنري "مهر"، ضمن اعلام اين خبر گفت: از فروردين ماه سال آينده اين مجموعه را در كوه هاي سبلان و استان اردبيل كليد خواهيم زد و با استفاده از تعدادي بازيگران نام آشنا و محلي مجموعه را به تصوير در مي آوريم . پيش بيني اوليه ما اززمان ساخت اين اثر حدود سه ماه است بر هيمن اساس در صورت تحقق تمامي برنامه ريزي هاي انجام شده، مجوعه "سبز دشت" در تابستان سال 83 پخش خواهد شد.

وي در مورد مضمون كارتازه خود خاطر نشان ساخت: اين اثر يك مستند - داستاني است كه با توجه به ويژگي هاي بومي و محلي منطقه آذربايجان ساخته مي شود و در قالب يك قصه عاشقانه ارايه خواهد شد. داستان به سال هاي حاكميت خان و خان سالاري در ايران مربوط مي شود و شيوه زورگويي اين گروه اندك را مرود توجه قرار مي دهد كه با استفاده از نيروهاي عثماني و قزاق هاي روس مردم روستايي را تحت فشار قرار مي دادند و به بهانه هاي مختلف از آنها باج و خراج مي گرفتند. در اين بين پسر يكي از خان ها كه تحت تربيت و راهنمايي هاي خادم يك امامزاده بزرگ شده است، در برابر ستم و ظلم زمان بر مي خيزد و به مبارزه با آنها مي پردازد. اين جوان مسلمان دلداري هم دارد و به اتفاق او محور اصلي اتفاقات را تشكيل مي دهند.

مظفري در ادامه با اشاره به انگيزه خود از ساخت اين اثر و جنبه هاي بومي موجود در اثر توضيح داد: به طور كلي علاقه خاصي به فرهنگ اصيل عامه مناطق مختلف ايران دارم و به همين منظور تحقيق و پژوهشي گسترده درباره موسيقي منطقه آذربايجان و فرهنگ مردم آن انجام داده ام. در اين اثر هم ضمن اشاره به گوشه اي از زندگي و وضعيت اهالي منطقه، به بررسي موسيقي آييني منطقه آذربايجان پرداخته ام و بخشي از آيين هاي عزاداري و شادي اهالي را در قالب يك قصه جذاب عاشقانه ارايه كرده ام.

مجموعه تلويزيوني « سبز دشت » در قالب 26 قسمت 40 دقيقه اي ارايه خواهد شد و سرمايه گذاري بر روي اثر به وسيله شبكه استاني انجام شده است.

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