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۳۰ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۱۰

18 هزار بافنده فرش در استان مرکزی فعالیت می کنند

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی گفت: بیش از 18 هزار بافنده فرش در استان مرکزی مشغول فعالیت هستند.

سیاوش امینی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: تا کنون 25 دوره آموزشی فرشبافی برای بافندگان فرش در داخل روستاها برای ارتقا سطح کمی و کیفی فرش گذاشته شده که در هر دوره 40 نفر آموزش لازم را فرا گرفتند.

وی با اشاره به اینکه فرش ساروق سمبل استان است تصریح کرد: برای حوزه فرش باید تسهیلات در نظر گرفته شود و موزه فرش در استان دایر شود.

وی در این زمینه اضافه کرد: 34 کارگاه قالی بافی غیر متمرکز در کارگروه اشتغال مصوب شده برای گرفتن تسهیلات تا بتوانند فرش تولید کنند.

امینی با بیان اینکه 529 قالی باف برای دریافت بیمه به تامین اجتماعی معرفی شده اند افزود: در حمایت از تولید کنندگان نیز هزار و 350 فقره کارت خانگی برای کارگاههای خانگی صادر شده است.

وی خاطر نشان کرد: اتحادیه فرش دستبافت در استان با بیش از 500 نفر عضو تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: برای 375 نفر در زمینه تجهیز و تهیه مواد اولیه کارگاه یک میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده که از این تعداد 175 نفر از محل سرمایه در گردش بانک صادرات و 200 نفر از بانک ملی معرفی شده اند.

امینی از جمله فعالیتهای انجام شده در راستای شناسایی و معرفی فرش استان را برگزاری جشنواره فرش عنوان کرد و گفت: هدف از برگزاری این جشنواره شناسایی فرش استان است.

 

کد مطلب 641422

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