به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: ثبت نام از پذیرفته شدگان طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفتم و هشتم اسفند ماه جاری در واحدها و مراکز دانشگاهی انجام می شود.

دکتر ناصر اقبالی در مورد مدارک مورد نیاز برای ثبت نام گفت: پذیرفته شدگان در هنگام ثبت نام باید اصل شناسنامه و دو برگ تصویر از تمام صفحات آن، اصل و یک برگ تصویر از کارت ملی، شش قطعه عکس تمام رخ (برای مشمولان 12 قطعه)، اصل مدرک یا گواهی اتمام دوره کاردانی و مدرکی که وضعیت نظام وظیفه برادران را مشخص کند به همراه داشته باشند.

وی در ادامه افزود : رشته هایی که در این نوبت اسامی آنها اعلام شده شامل آموزش زبان انگلیسی، حسابداری، مهندسی برق - الکترونیک، مهندسی برق - قدرت، مهندسی برق - شبکه های انتقال و توزیع، مهندسی عمران - عمران، علمی کاربردی صنایع شیمیایی، علمی کاربردی مهندسی نقشه برداری، مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات، مهندسی مکانیک - طراحی جامدات، علمی کاربردی تاسیسات حرارتی و برودتی، علمی کاربردی ساخت و تولید، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر، مهندسی علوم و صنایع غذایی و علمی کاربردی معماری است.