رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگار مهرافزود : اعضای کمیته انضباطی به دلیل وجود مشکلاتی که قصد ندارم درمقطع فعلی آنها را بازگو کنم از پنج شنبه گذشته در محل کار خود حاضر نشده اند و قرار است به نمایندگی از همکارانم در جلسه ای که برای آخرین بار با آقای کفاشیان خواهم داشت ، در خصوص بسیاری از مسائل از جمله مشکلاتی که تاکنون حل نشده باقی مانده صحبت کنم و ادامه همکاری ام با فدراسیون منوط به جلسه مذکور خواهد بود.

شاه حسینی تاکید کرد: مشکلات اساسی در راه ادامه همکاری بنده و اعضای کمیته انضباطی با فدراسیون فوتبال وجود دارد که با وجود قول های رئیس فدراسیون تاکنون مرتفع نشده است و همین مسئله کار کمیته انضباطی را دچار وقف کرده است.

وی در خصوص اینکه چه مشکلاتی برای ادامه همکاری اعضای کمیته انضباطی با فدراسیون فوتبال وجود دارد گفت : اجازه بدهید در این برهه از رسانه ای شدن این مشکلات پرهیز کنم ولی چنانچه ضرورت ایجاب کند با رعایت مصلحت فدراسیون فوتبال در نشستی رسانه ای مشکلات موجود را عنوان خواهم کرد .

اعضای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از پنج شنبه گذشته در محل فدراسیون فوتبال حاضر نشده اند و این کمیته در تعطیلی بسر می برد .