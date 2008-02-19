شاه حسینی تاکید کرد: مشکلات اساسی در راه ادامه همکاری بنده و اعضای کمیته انضباطی با فدراسیون فوتبال وجود دارد که با وجود قول های رئیس فدراسیون تاکنون مرتفع نشده است و همین مسئله کار کمیته انضباطی را دچار وقف کرده است.
وی در خصوص اینکه چه مشکلاتی برای ادامه همکاری اعضای کمیته انضباطی با فدراسیون فوتبال وجود دارد گفت : اجازه بدهید در این برهه از رسانه ای شدن این مشکلات پرهیز کنم ولی چنانچه ضرورت ایجاب کند با رعایت مصلحت فدراسیون فوتبال در نشستی رسانه ای مشکلات موجود را عنوان خواهم کرد .
اعضای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از پنج شنبه گذشته در محل فدراسیون فوتبال حاضر نشده اند و این کمیته در تعطیلی بسر می برد .
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