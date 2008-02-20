419 هزار نفر تحت پوشش بیمه صندوق اجتماعی روستاییان و عشایر کشور هستند

سید مجید موسویان در گفتگوبا خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: دو هزار و 867 کارگزار صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در کشور فعال است.

وی اعلام کرد: سه استان فارس با 222 صندوق، مازندران 213 صندوق و اصفهان با 203 صندوق به ترتیب بیشترین تعداد کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در ایران را دارند.

موسویان افزود: در پایان شهریور ماه سال 84 تنها 40 کارگزاری صندوق مذکور در کشور وجود داشت و این رقم تاکنون به بیش از دو هزار مورد رسیده است.

این مسئول یادآور شد: این صندوق اولین نهاد بیمه اجتماعی است که ارکان آن مطابق مقررات قانون ساختار نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی شکل گرفته است.

موسویان ادامه داد: این نهاد اولین نهاد بیمه ای است که طرح بیمه اجتماعی را به شکل اختیاری در سطحی گسترده اجرا می کند در حالی که در این صندوق فقط استفاده از مزایای مستمری، پیری، بازنشستگی، ازکار افتادگی کلی و مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی پیش بینی شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: 301 هزار خانوار روستایی و عشایر در استان گیلان وجود دارد که 176 هزار خانوار مشمول این صندوق هستند.