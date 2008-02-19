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۳۰ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۴۲

یک گزارش انگلیسی فاش کرد:

شکست طرح کشورهای عربی برای به راه انداختن جنگ داخلی در عراق

شکست طرح کشورهای عربی برای به راه انداختن جنگ داخلی در عراق

به نوشته یک روزنامه عراقی،در یک گزارش محرمانه انگلیسی با اشاره به اینکه آمریکا به صورت مشروط با هر دولتی در عراق همراهی می کند، از شکست تلاشهای سازمانها و برخی کشورهای عربی برای شعله ور کردن آتش جنگ داخلی در عراق خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البینه الجدیده به نقل از یک منبع آگاه خود فاش کرد: انگلیسی ها در گزارشی محرمانه آورده اند که سازمانهای عربی در غرق کردن عراق در جنگ داخلی با شکست روبرو شدند،زیرا آمریکا در مقابل این جنگ ایستاد.

انگلیسی ها درادامه گزارش محرمانه خود آوردند: آمریکایی ها با هر دولتی در عراق همراهی مشروط خواهند داشت. شرط اول اینکه دولت عراق با همه شبه نظامیان خواه سنی یا شیعه مقابله کند و شرط دوم هم اینکه عراق یادداشت تفاهمات طولانی مدتی مانند پیمان بغداد را با آمریکا امضا کنند.

درادامه این گزارش تاکید شد : واشنگتن درصدد است تا ازطریق وارد کردن بیش ازحد شرکتها و سرمایه گذاران خارجی به عراق، شبه نظامیان را از بین ببرد.

گزارش مذکور به این زمان این طرح آمریکا هیچ اشاره ای نکرد، اما اطلاعات حاکی ازآن است که آمریکا این طرح ویژه را در طول 5 سال آتی به اجرا در آورد.

براساس این گزارش بسیار محرمانه، سازمانهای عربی که از انتقال دموکراسی درعراق به کشورهایشان ترس دارند، باردیگر برای ایجاد فتنه انگیزی و هرج و مرج درعراق از طریق تحریک جریانهای شیعه و سنی به سنگ اندازی دربرابر طرح برقراری دموکراسی درعراق تلاش کردند.

براساس این گزارش، ماموریت حمایت مالی این دسیسه برعهده عربستان وامارات و حمایت لجستیکی بر قطر واگذار شد، زیرا دوحه اطلاعات خود را مستقیما از سازمانهای جاسوسی اسرائیل دریافت می کند.

به نوشته این روزنامه، اطلاعاتی که دراختیار این روزنامه عراقی قرار گرفته شد، حاکی ازآن است که عربستان از طریق افزایش تولید نفت عراق درصدد سنگ اندازی بود و از یکی از سران اهل تسنن عراق خواست که حتی یک لحظه هم از تلاشها علیه فعالیتهای شیعیان(اکثریت جمعیت عراق) غافل نشوند.

درادامه این گزارش آمده است: دولت نوری المالکی با وجود عقب نشینی های زیاد و مشکلات زیادی که گروه ها و جناح های سیاسی ایجاد کردند، سرانجام توانست از این دام پهن شده یعنی همان غرق کردن عراق در جنگ داخلی ویرانگر و تشکیل دولت های اسلامی، عبور کند.

کد مطلب 641523

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