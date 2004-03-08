  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ اسفند ۱۳۸۲، ۱۱:۵۴

اصلاحيه خبر

اصلاحيه خبر

بدينوسيله در خبر ارسالي از خبرنگار اعزامي مهر، به نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژِي هسته اي در وين عبارت "پلوتونيوم" به "پولونيوم" اصلاح مي شود.

در خبرشماره 63928 مورخ 17/12/82 باعنوان "آمريكا پيش نويسي براي قطعنامه ندارد ، اروپا بازيگر اصلي وين است" عبارت "پولوتونيوم" اشتباه تايپ شده و عبارت "پولونيوم" صحيح مي باشد.

 

کد مطلب 64153

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها