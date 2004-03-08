اصلاحيه خبر

در خبرشماره 63928 مورخ 17/12/82 باعنوان "آمريكا پيش نويسي براي قطعنامه ندارد ، اروپا بازيگر اصلي وين است" عبارت "پولوتونيوم" اشتباه تايپ شده و عبارت "پولونيوم" صحيح مي باشد.
بدينوسيله در خبر ارسالي از خبرنگار اعزامي مهر، به نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژِي هسته اي در وين عبارت "پلوتونيوم" به "پولونيوم" اصلاح مي شود.
در خبرشماره 63928 مورخ 17/12/82 باعنوان "آمريكا پيش نويسي براي قطعنامه ندارد ، اروپا بازيگر اصلي وين است" عبارت "پولوتونيوم" اشتباه تايپ شده و عبارت "پولونيوم" صحيح مي باشد.
نظر شما