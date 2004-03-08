بزرگترين برج متانول خاورميانه طراحي و توليد شد

به گزارش خبرگزاري مهر، اين برج، صبح امروز، از بندرعباس به منطقه ويژه پارس جنوبي منتقل شد.

برج متانول كه در توليد متانول خالص، مورد استفاده قرار مي گيرد، از طريق دريا به منطقه، عسلويه حمل و قطعات فوق در آنجا به يكديگر متصل شد.

اين برج آزمايش هاي راديو گرافي و التراسونيك و آزمايش مغناطيسي از خطوط جوش و آزمايش هاي هيدورليكي از قسمتهاي مختلف را با موفقيت پشت سر گذاشته است.

برخورداري از 600 تن وزن، 75 مترارتفاع، 8 متر قطر خارجي استاندارد ساخت A.S.M.E از ويژگي هاي ديگر برج متانول به شمار مي آيد.

طراحي و توليد اين برج در گروه دريايي سازمان صنايع دفاع وابسته به وزارت دفاع و به سفارش شركت پتروشيمي ايران صورت گرفته است.

گفتني است كه طي ساليان اخير ، بخشي از ظرفيت هاي مازاد صنايع دفاعي در توسعه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي مورد بهره برداري قرارگرفته است.