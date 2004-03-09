نشست سالانه انجمن اسلامي مسلمانان " اتاوا" برگزار شد

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه، انجمن مسلمانان " اتاوا " همچون سالهاي گذشته، امسال نيز نشست سالانه خود را در اتاوا برگزار كرد. اين نشست با شركت بيش از هفتصد نفر از مدعوين متشكل از اعضاي اصلي انجمن، صاحبنظران، استادان ، شخصيتهاي مذهبي ، سياستمداران و سفراي كشورهاي اسلامي و نيز شهردار اتاوا تشكيل گرديد.

از طرف سفارت جمهوري اسلامي ايران، رايزن فرهنگي سفارت، دكتر فاضل لاريجاني در اين مراسم شركت داشت. سخنران اصلي اين نشست دكتر " تيسير ابوالنصر" از استادان دانشگاه اتاوا بود كه سخنان وي بسيار مورد توجه قرار گرفت.

وي ضمن اشاره به برخي از مفاهيم و مقررات مذهبي از ديدگاه اسلام به تبيين آن دسته از دستورات ديني اسلام كه براي جامعه مدرن در كانادا نيز داراي پيام، قابل پذيرش و راهگشاست پرداخت. از جمله اين مفاهيم مسئوليت پذيري و پاسخگويي در همه سطوح است كه در امت اسلامي مفهوم جا افتاده اي است. جايگاه اجتماعي زن از ديدگاه اسلام در مقايسه با قبل از اسلام و جنبه هايي كه در اين خصوص در جامعه كانادايي امروز قابل طرح مي باشد. وي سپس به تفسير برخي از ابعاد حقوق بشر كه مورد تاييد ديدگاه اسلامي است اشاره نمود.

دكتر" منير القاسم " از دانشگاه وسترن اونتاريو كانادا ديگر سخنران اين نشست بود بود كه درباره "چالشهاي پيش روي مسلمانان: همانندي و استحاله فرهنگي يا تعامل فرهنگي" سخن گفت. وي با برشمردن برخي موارد عيني كه جوانان از خانواده هاي مسلمان در اين جامعه با آن مواجه بوده اند، پيشنهاداتي در زمينه چگونگي عمل در برابر اين چالشها ارائه كرد.



