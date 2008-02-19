به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه نقاشی مهرداد خلقی نیز از 12 تا 23 اسفند در نگارخانه ابن سینا برگزار می شود.

- نمایشگاه کاشی معرق عزاله کوهستانی اول تا هشتم اسفند ساعت 9 تا 19 در نگارخانه شماره یک ارسباران برگزار می شود. نمایشگاه ماکت های تزئینی ملینا یوسفی نیز یازدهم تا 22 اسفند در این نگارخانه برپاست.

- نمایشگاه نقاشی و طراحی فراز فلاحی اول تا هشتم اسفند ساعت 9 تا 19 در نگارخانه شماره دو ارسباران برگزار می شود. نمایشگاه پانتئون (عکس) جواد ملکی یازدهم تا 16 اسفند و نمایشگاه نقاشی رنگ روغن وحید شاکری 19 تا 27 اسفند در این نگارخانه برپاست.

- نمایشگاه موزائیک سارا جلالی دوم تا 12 اسفند ساعت 9 تا 19 در نگارخانه شماره سه ارسباران برگزار می شود. نمایشگاه نقاشی آناهیتا سالاریان و مهدیه صادق پور نیز 14 تا 26 اسفند در این نگارخانه برپاست.

- نمایشگاه مجسمه شرکت تندیس و پیکره 27 بهمن تا دوم اسفند ساعت 9 تا 19 در نگارخانه شماره یک و دو اندیشه برپاست. نمایشگاه نقاشی حمیدرضا مهرعلی چهارم تا هشتم اسفند، نمایشگاه گروهی هنرهای دستی هنرمندان زاهدان یازدهم تا 16 اسفند، نمایشگاه کلاژ موزائیک شهره الوندی و شهرتاش رزمجو 19 تا 23 اسفند و نمایشگاه گروهی هنرهای تزئینی 25 تا 28 اسفند در این نگارخانه برگزار می شود.

- نمایشگاه احجام تزئیتی فاطمه تهرانی چهارم تا هشتم اسفند ساعت 9 تا 19 در نگارخانه شماره دو اندیشه برگزار می شود. نمایشگاه گروهی هنرهای دستی هنرمندان زاهدان یازدهم تا 16 اسفند و دو نمایشگاه گروهی هنرهای تزئینی 19 تا 23 و 25 تا 28 اسفند در این نگارخانه برپاست.

- نمایشگاه پتینه زهره سجادی شایسته و زینب لشکری 21 بهمن تا دوم اسفند ساعت 9 تا 19 در نگارخانه آبی برپاست. نمایشگاه نقاشی حسین اعظمی حصار و دانشجویان چهارم تا 16 اسفند و نمایشگاه معرق ازهار صدرهاشمی 19 تا 28 اسفند در این نگارخانه برگزار می شود.

- نمایشگاه گروهی کاریکاتور (اینترنت / چت) چهارم تا 12 اسفند ساعت 9 تا 19 در نگارخانه آفرینش نقش برگزار می شود. نمایشگاه نقاشی مینیاتور فرحناز رحمانی، نسیم کشاورز و داوود ولیمحمدی نیز 14 تا 25 اسفند در این نگارخانه برپاست.

- نمایشگاه عکس با موضوع تئاتر مهیار خراباتی، محمدرضا شریف زاده، مریم محمدی و هنرجویان پنجم تا 21 اسفند ساعت 9 تا 19 در نگارخانه شماره یک و نگارستان بهمن برگزار می شود. نمایشگاه نقاشی هدایت شهابی و هنرجویان نیز در همین زمان در نگارخانه شهید آوینی نگارخانه بهمن برپاست.

- نمایشگاه نقاشی و نگاره های خطی سمانه قباخلو و محمد نصیر چهارم تا هشتم اسفند ساعت 10 تا 19 در نگارخانه پردیسان برگزار می شود. نمایشگاه عکس احد زاهدی یازدهم تا 16 اسفند، نمایشگاه نقاشی رنگ روغن محسن هادی 19 تا 23 اسفند و نمایشگاه صنایع دستی زیبا طلوع مطلق 25 تا 28 اسفند در این نگارخانه برپاست.

- نمایشگاه تندیس اسطورگان (مام وطن) حمید حسین زاده 27 بهمن تا نهم اسفند ساعت 9 تا 19 در نگارخانه معرفت برپاست. نمایشگاه مجسمه های سنگی تزئینی آقایی یازدهم تا 16 اسفند، نمایشگاه عکس بزرگداشت شهدا 19 تا 23 اسفند و نمایشگاه تصویر سازی کتاب کودک اکرم السادات شرق آزادی 25 اسفند تا 28 اسفند در این نگارخانه برگزار می شود.

- نمایشگاه نقاشی پروین جعفریان 28 بهمن تا هشتم اسفند ساعت 10 تا 19 در نگارخانه خانواده برپاست. نمایشگاه نقاشی سمیه قهرمانان 12 تا 23 اسفند در این نگارخانه برگزار می شود.

- نمایشگاه خوشنویسی حسینعلی اسفندریار و هنرجویان چهارم تا 15 اسفند ساعت 10 تا 19 در نگارخانه شماره یک خاوران برگزار می شود. نمایشگاه تندیس حمید حسین زاده نیز 16 تا 28 اسفند در این نگارخانه برپاست.

- نمایشگاه طراحی زهره خردپیشه، الهه مقدم، زینب معظمی و لیلا مقدم اول تا دهم اسفند ساعت 10 تا 19 در نگارخانه شماره دو خاوران برگزار می شود. نمایشگاه گلیم مژده عریفی و رباب فراهانی یازدهم تا 19 اسفند و نمایشگاه کارت پستال و پوستر نوید جعفری 20 تا 28 اسفند در این نگارخانه برپاست.

- نمایشگاه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و مجسمه نغمه فرهنگی اول تا 15 اسفند ساعت 10 تا 19 در نگارخانه سرو برگزار می شود. نمایشگاه حجم تندیس اسطورگان ایران به نمایندگی حمید حسین زاده نیز 16 تا 28 اسفند در این نگارخانه برپاست.

- نمایشگاه نقش برجسته روی چوب الهام افتاده چهارم تا هشتم اسفند ساعت 10 تا 19 در نگارخانه شفق برگزار می شود. نمایشگاه عکس داوود نصیری یازدهم تا 16 اسفند و نمایشگاه نقاشی روی شیشه (ویترای) مینا شیخی و فرناز افشار 19 تا 23 اسفند در این نگارخانه برپاست.

- نمایشگاه آرشیو موزه عکسخانه شهر، منتخب سه دوره نمایشگاه مسابقه عکس عاشورا هشتم اسفند تا دهم فروردین 87 در نگارخانه موزه عکسخانه شهر برگزار می شود.

- نمایشگاه گروهی چاپ برجسته 27 بهمن تا هفتم اسفند ساعت 9 تا 19 در نگارخانه آفرینش نور برپاست. نمایشگاه نگارگری رضایی یازدهم تا 23 اسفند و نمایشگاه هنرهای تزئینی محسن شریفی نیز 25 تا 28 اسفند در این نگارخانه برگزار می شود.

- نمایشگاه نقاشی امید حلاج چهارم تا هشتم اسفند ساعت 10 تا 19 در نگارخانه لاله برگزار می شود. نمایشگاه گروهی مجسمه و اینستالیشن یازدهم تا 16 اسفند و نمایشگاه نقاشی دانشور 19 تا 23 اسفند در این نگارخانه برپاست.

- نمایشگاه نقاشی صالحی نیا اول تا هشتم اسفند ساعت 10 تا 19 در نگارخانه شماره یک فرهنگسرای ملل برگزار می شود. نمایشگاه نقاشی صالحی یازدهم تا 17 اسفند و نمایشگاه نقاشی و خط با ساقه گندم بساک پور 19 تا 26 اسفند در این نگارخانه برپاست. نمایشگاه خوشنویسی وثوق و نمایشگاه معرق محمدعلی رحیمی هم اول تا هشتم اسفند در نگارخانه دو فرهنگسرای ملل برگزار می شود.

- نمایشگاه گروهی عکس (استقبال از بهار) اول تا 12 اسفند ساعت 9 تا 19 در نگارخانه هدی برگزار می شود. نمایشگاه تنپوش بانوی ایرانی دریا زندی نیز 15 تا 27 اسفند در این نگارخانه برپاست.

- نمایشگاه معرق به شیوه جدید خالقی و هنرجویان یازدهم تا 27 اسفند ساعت 9 تا 19 در نگارخانه بهاران برگزار می شود.

- نمایشگاه سیاه قلم سمیه محمدحسینی 12 تا 20 اسفند ساعت 9 تا 19 در نگارخانه مهر برگزار می شود. نمایشگاه گروهی خط معلی نیز 21 تا 28 اسفند در این نگارخانه برپاست.

- نمایشگاه گروهی خوشنویسی اول تا 15 اسفند ساعت 10 تا 19 در نگارخانه شیخ هادی برگزار می شود. نمایشگاه نقاشی ارجمند نیز 15 تا 29 اسفند در این نگارخانه برپاست.

- نمایشگاه لباس بانوی ایران اول تا 15 اسفند ساعت 8 تا 19 در نگارخانه صنیع الملک برگزار می شود.