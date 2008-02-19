ناکامی دیگر برای تیم ملی دوچرخه سواری ایران/بازگشت بدون سهمیه و مقام

به گزارش خبرنگار مهر، تیم چهار نفره دوچرخه سواری کشورمان که 23 بهمن ماه به منظور حضور در ورلد کاپ جهانی دانمارک و کسب امتیاز ورودی المپیک چین عازم کپنهاک شده بود بدون کسب امتیاز ورودی و تنها با دریافت 20 امتیاز "حق شرکت" در این دیدارها به کشور بازمی گردد.

این تیم با ترکیب محمود پراش، فرشید فارسی نژادیان، علیرضا احمدی و حسنعلی ورپشتی اعضا به همراه الکساندر تولومانف سرمربی تیم ملی پیست در این دیدارها حضور داشت. در پایان این مسابقات تیم اسپرینت ایران در بین 27 کشور شرکت کننده به مقام هجدهم دست یافت.

در بخش انفرادی رشته ها نیز علیرضا احمدی در ماده یک کیلومتر به عنوانی بهتر از بیست و چهارمی نرسید. دررشته اسپرینت انفرادی نیز حسنعلی ورپشتی و فرشید فارسی نژادیان به ترتیب بیست و سوم و بیست و هشتم شدند.