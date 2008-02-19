22 هزار نفر از پنجمین جشنواره فیلم فجر مشهد دیدن کردند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد مسگرانی، پیش از ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: در جشنواره فیلم فجر که از 17 تا 24 بهمن ماه برگزار شد، 22 فیلم سینمایی شرکت داشتند که بر اساس آخرین نظر سنجی های صورت گرفته سه فیلم آواز گنجشکان (مجید مجیدی)، همیشه پای یک زن در میان است (کمال تیریزی) و باد در علف زار می پیچد (خسرو معصومی) حائز بالاترین امتیاز شدند.

وی نظر سنجی جشنواره امسال را کاری مستقل عنوان کرد که توسط محققان و گروه نظر سنجی جهاد دانشگاهی مشهد صورت گرفت که شامل دو مرحله عام و تخصصی است و افزود: در مرحله عام، نظر پنج هزار و 180 نفر از بازدید کنندگان و اقشار مختلفی که مخاطب عام جشنواره بودند اعمال شد و در مرحله تخصصی از لحاظ علمی و فنی فیلم ها مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج آن تا یک ماه دیگر اعلام خواهد شد.

مسگرانی فیلم آواز گنجشکان به کارگردانی مجید مجیدی را فیلم برتر مردمی دانست که به عنوان فیلم رده اول مورد قدردانی قرار خواهد گرفت و ادامه داد: امسال به علت اکران نشدن تمام فیلمها تا زمان برگزاری اختتامیه، قادر به معرفی فیلم برتر در مراسم پایانی نبودیم.



معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در بیان علت تغییر مکان جشنواره امسال گفت: شورای برنامه ریزی به علت بحث های ترافیکی، خصوصی بودن مجموعه و از طرفی مقرون به صرفه بودن هزینه های برگزاری، مجموعه سینمایی سیمرغ را در نظر گرفتند که به رغم مشکلات و نواقص موجود نسبت به سالهای گذشته از انسجام و هماهنگی بیشتری در اجرا برخوردار بود.

مسگرانی همچنین از افتتاح سالن سینمایی مجتمع فرهنگی امام رضا (ع) با ظرفیت 700 نفر در سال آینده خبر داد و افزود: همکاری ها و به خصوص حمایتهای شخصی استاندار از جشنواره فیلم فجر قابل تقدیر است.

وی پتانسیل شهر مشهد در حوزه سینما، شمار قابل توجه هنرمندان و موقعیت این شهر به عنوان دومین کلانشهر مذهبی دنیا را از جمله موارد حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: جشنواره فیلم فجر مشهد قابلیت این را دارد که علاوه بر اکران فیلم ها سایر بخشهای معناگرا و رقابتی جشنواره را نیز شامل شود و برگزاری موفق جشنواره امسال را شاهد بر این مدعا دانست.