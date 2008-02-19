ایجاد دوره مشترک در دانشگاه علم و صنعت با دانشگاههای انگلیس و استرالیا

دکتر فرهاد گلستانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود : دانشگاههای خارجی طرف قرارداد دانشگاههای داخل در دوره های آموزشی مشترک معمولا محدودیت 10 نفره برای برگزاری اولین دوره می گذارند. اگر پس از گذشت یک دوره موفقیتی حاصل شد، داوطلبان بیشتری در دوره های بعدی جذب می شوند.

مدیر امور بین الملل دانشگاه علم و صنعت ایران از تفاهم نامه راه اندازی دوره مشترک در زمینه قدرت و مهندسی برق و الکترونیک با دانشگاه کرتین استرالیا نیز خبر داد و افزود: در این دوره نیز 10 دانشجو پذیرش می شوند.

وی افزود: بر اساس تفاهم نامه ای که منعقد شده است، یکسال اول که مربوط به کلاسهای آموزشی است در ایران برگزار می شود و سال دوم با توجه به سیلابسی که برای تحقیقات تعریف شده در کشور خارجی طرف قرارداد برگزار خواهد شد.

گلستانی فر اضافه کرد: دانشجویان این دوره ها همگی از کشورمان گزینش می شوند و دوره به زبان انگلیسی ارائه خواهد شد.

وی از حضور تعدادی از اساتید طرف خارجی در ایران برای تدریس در برخی موضوعات خبر داد و گفت: با توجه به اینکه اعضای هیئت علمی داخل کشور برای تدریس این رشته ها کافی نیستند، از اساتید خارجی نیز استفاده می شود.

این استاد دانشگاه علم و صنعت با ابراز امیدواری نسبت به صدور مجوز راه اندازی دوره های مشترک تفاهم شده با دانشگاههای استرالیایی و انگلیسی گفت : مدرکی که در نهایت برای شرکت کنندگان در این دوره ها صادر می شود به صورت مشترک صادر خواهد شد بنابراین هم باید استاندارد وزارت علوم ایران و وزارت آموزش عالی طرفهای خارجی اجرا شود.

مدیر امور بین الملل دانشگاه علم و صنعت ایران مشروط بر اینکه مجوز راه اندازی این دوره های مشترک پیش از فروردین 87 توسط وزارت علوم صادر شود، از صدور آگهی برای اعلام ضوابط پذیرش دانشجو در این دوره ها در خرداد ماه خبر داد و افزود: دانشجویان پذیرفته شده در این دوره ها در تابستان انتخاب می شوند و کلاسها از اواخر شهریور دایر خواهند شد.